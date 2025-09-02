이재명 대통령이 2일 용산 대통령실에서 국무회의를 주재하고 있다(연합뉴스)

이재명 대통령은 2일 용산 대통령실에서 국무회의에서 국내 관광이 활성화되지 못하는 이유 중 하나로 꼽히는 관광지 바가지 요금에 대해서 문제를 제기한 것으로 알려졌다.이날 강유정 대통령실 대변인은 브리핑에서 "국내 관광이 활성화되지 못하고 관광객들이 해외로 나가는 배경에도 이 문제가 자리하고 있다는 게 이 대통령의 문제의식"이라며 "행정지도 이상의 과징금이나 벌금 체계를 마련하라는 대통령 지시가 있었다"고 전했다.또한 비공개 회의에서는 이날 국무회의에서 의결된 상법 개정안과 노란봉투법에 대한 논의도 이뤄졌다.김정관 산업부 장관이 "기업으로서는 불확실성을 해소하는 게 중요하다"며 두 법안에 대한 기업들의 우려를 전달했다.이에 김영훈 노동부 장관이 "산업부 장관의 발언을 충분히 이해한다. 내일 아침에 바로 한국경영자총협회(경총)와 간담회를 하는 등 기업의 의견도 듣기로 했다"고 답했다.이 대통령은 두 장관의 발언을 듣고 "이 사안은 산업부 장관과 노동부 장관이 격렬하게 토론해야 하는 문제"라며 "노동자와 기업이 공존해야 하는데, 주무 부처 간의 칸막이가 생기면 노동자와 기업이 싸우게 된다. 장관들이 칸막이 없이 치열하게 토론해달라"고 당부했다고 강 대변인이 소개했다.그러면서 강 대변인은 이 중에서 배임죄 완화 문제와 관련해 "노란봉투법이 국회를 통과했으니 이제 배임죄에 대해서도 불합리한 부분을 고쳐봐야 한다는 게 대통령의 지론"이라고 덧붙였다.강홍민 기자 khm@hankyung.com