3일 은행연합회가 공개한 ‘금리인하 요구권 운영 실적’에 따르면 가계대출 고객의 금리 인하 요구 수용률은 NH농협은행 (42.9%)이 가장 높았고 신한은행(35.4%) 하나은행(31.0%)이 뒤를 이었다. 반면 KB국민은행은 26.2% 우리은행 17.7%에 그쳤다.
금융소비자는 취직·승진·소득증가 등을 근거로 금리를 낮춰 달라고 은행에 인하 요구권을 행사할 수 있다.
전체 대출(가계+기업)을 포함해도 상황은 비슷하다. 우리은행(17.8%)과 KB국민은행(26.2%)은 여전히 하위권에 머물렀다. 인하 폭도 문제다. 하나은행이 평균 0.35%포인트 깎아 준데 반해 우리은행은 고작 0.14% 포인트 수준을 기록했다.
실제 금리 인하로 절감된 이자 규모에서도 우리은행과 국민은행은 다른 은행에 뒤쳐졌다.
최근 24억 원의 금융사고를 낸 우리은행은 금리 인하를 가장 적게 수용하면서도 전체 감면액은 32억 원으로 집계돼 생색내기에 그친 것이 아니냐는 지적도 나온다.
산업은행을 제외한 18개 은행 가운데 우리은행은 케이뱅크(10.0%)와 제주은행(9.2%)에 이어 세번째로 낮은 수용률을 기록하며 시중은행 중 최하위권에 전락했다.
한편 신한은행은 올해 상반기 금리인하요구권 운영 결과 이자감면액 72억원을 기록하며 5대 시중은행 중 1위를 달성했다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
