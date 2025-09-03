발언하는 정진완 우리은행장 사진=연합뉴스

국내 5대 은행 가운데 우리은행과 KB국민은행이 고객의 금리 인하 요구에 가장 소극적으로 대응한 것으로 드러났다.3일 은행연합회가 공개한 ‘금리인하 요구권 운영 실적’에 따르면 가계대출 고객의 금리 인하 요구 수용률은 NH농협은행 (42.9%)이 가장 높았고 신한은행(35.4%) 하나은행(31.0%)이 뒤를 이었다. 반면 KB국민은행은 26.2% 우리은행 17.7%에 그쳤다.금융소비자는 취직·승진·소득증가 등을 근거로 금리를 낮춰 달라고 은행에 인하 요구권을 행사할 수 있다.전체 대출(가계+기업)을 포함해도 상황은 비슷하다. 우리은행(17.8%)과 KB국민은행(26.2%)은 여전히 하위권에 머물렀다.인하 폭도 문제다. 하나은행이 평균 0.35%포인트 깎아 준데 반해 우리은행은 고작 0.14% 포인트 수준을 기록했다.실제 금리 인하로 절감된 이자 규모에서도 우리은행과 국민은행은 다른 은행에 뒤쳐졌다.최근 24억 원의 금융사고를 낸 우리은행은 금리 인하를 가장 적게 수용하면서도 전체 감면액은 32억 원으로 집계돼 생색내기에 그친 것이 아니냐는 지적도 나온다.산업은행을 제외한 18개 은행 가운데 우리은행은 케이뱅크(10.0%)와 제주은행(9.2%)에 이어 세번째로 낮은 수용률을 기록하며 시중은행 중 최하위권에 전락했다.한편 신한은행은 올해 상반기 금리인하요구권 운영 결과 이자감면액 72억원을 기록하며 5대 시중은행 중 1위를 달성했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com