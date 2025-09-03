우리동네국민상회, 신한은행과 손잡고 유통·금융 상생 모델 구축

㈜우리마을유니티가 운영하는 지역 공동구매 커머스 브랜드 ‘우리동네국민상회’가 신한은행과 전략적 제휴를 맺고, 가맹점과 협력업체를 위한 금융 상생 모델을 추진한다. 지난 29일 신한은행 옥길점에서 열린 협약식에서 양측은 가맹점과 파트너사의 안정적 운영을 돕기 위한 맞춤형 금융상품과 지원 서비스를 단계적으로 추진하기로 했다.‘우리동네국민상회’는 계약 기준 100호점을 돌파하고 약 90여 개 매장이 운영 중인 고성장 유통 플랫폼이다. 농수산업체와 제조사 등 공급자와의 상생 구조를 바탕으로, 생산자·본사·가맹점이 함께 성장하는 모델을 만들어왔으며, 이를 통해 생산자·가맹점·소비자가 모두 혜택을 얻는 선순환 구조를 구축했다. 코로나19 이후 침체된 지역 상권 회복에도 기여하며, 합리적인 가격과 신뢰할 수 있는 품질을 소비자에게 제공해 빠르게 시장 입지를 넓혀가고 있다.신한은행은 이번 협약을 계기로 단순한 금융 지원을 넘어, 가맹점과 협력업체의 운영 안정을 위한 맞춤형 금융상품, 자금 관리 및 정산 서비스, 데이터 기반 금융 컨설팅 등을 추진한다. 또한 중소 생산자와 자영업자의 원활한 자금 운용을 위한 유동성 지원 방안도 마련해 지역 유통 생태계 기반을 강화할 방침이다.㈜우리마을유니티 변영민 대표는 “이번 협약은 가맹점과 파트너들이 안정적인 운영 환경 속에서 한 단계 더 성장할 수 있는 발판을 마련했다는 점에서 의미가 크다”며 “혁신적인 유통 네트워크를 기반으로 가맹점·고객·지역사회 모두가 이익을 나누는 지속 가능한 성장을 이어가겠다”고 말했다.신한은행 관계자는 “자영업자는 물론 농수산업체와 제조사 등 공급 주체들의 경영 안정화에도 기여할 수 있다는 점에서 의미 있는 협력”이라며 “앞으로도 우리동네국민상회와 같은 혁신적 기업들과 함께 생산자와 소비자가 모두 혜택을 누리는 건전한 생태계 조성에 힘쓰겠다”고 밝혔다.이번 협약은 지역 기반 스타트업 브랜드 ‘우리동네국민상회’와 국내 주요 금융기관이 함께 추진하는 첫 사례라는 점에서 업계의 주목을 받고 있으며, 양측은 앞으로 실질적 혜택을 체감할 수 있는 유통·금융 상생 모델을 확산해 나갈 계획이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com