굶주리는 서민·호화로운 정치인…인도네시아, 시위로 터져 나온 성장의 역설

‘팅갈 민따 마앞 트루스 등으린 락얏 아파 수샇냐.’인도네시아 정부를 향한 분노가 온라인 검열을 뚫고 한글로 표출됐다. 인도네시아 정부가 시위 확산 방지를 목적으로 SNS 검열을 강화하자 일부 인도네시아 누리꾼들은 한글을 빌려 정부를 향한 불만을 쏟아냈다.한류 소식을 인도네시아에 전하는 한 엑스(X) 이용자가 게시한 한글 표현을 인도네시아어로 바꾸면 ‘tinggal minta maaf terus dengerin rakyat apa susahnya’다. “그냥 사과하고 국민들 말 좀 들으면 되는데 그게 뭐 그리 어렵나”라는 뜻이다. 다른 인도네시아 이용자들도 한글을 이용해 정부를 비판하는 답글을 잇달아 남겼다.AP통신은 인도네시아에서 8월 28일부터 반정부 시위가 이어져 지금까지 최소 8명이 숨졌다고 전했다. 국영 통신사 안타라에 따르면 인도네시아 경찰은 전국적으로 3195명을 체포했으며 이 중 1240명이 수도 자카르타에서 체포됐다.이번 시위는 2024년 9월부터 하원 의원 580명이 1인당 월 5000만 루피아(약 420만원)의 주택수당을 받아온 사실이 언론 보도로 알려지면서 시작됐다. 현지 직장인 최저임금은 월 506만 루피로 국회의원들이 서민 임금의 열 배 가까운 별도 수당을 챙겨온 것이다.인도네시아 국회의원들은 이미 월 기본급으로 1억 루피아(856만원)를 받는다. 여기에 출석 등 기타 수당까지 더해지면 월 급여가 최대 2억3000만 루피아(약 1964만원)에 이르고, 여기에 주택수당이라는 또 다른 특혜가 더해진 것이다.분노한 시민들은 거리로 나섰다. 시위대가 돌과 폭죽을 던져 경찰 초소를 파손했고 온라인상에서는 ‘의회를 해산하라(#bubarkanDPR)’라는 해시태그가 확산 중이다. 당국은 물대포와 최루탄을 동원하고 SNS 검열에 나섰다.정치권은 해명에 나섰다. 푸안 마하라니 국회의장은 “해당 수당은 철저히 검토됐고 현재 자카르타 물가에 맞춰 조정된 것”이라고 주장했다. 야당조차 “인상분은 자카르타 상황과 물가에 맞게 계산된 것”이라며 옹호했다.경찰과 시민들 간 충돌이 격렬해지던 가운데 8월 28일 오토바이 배달기사 아판 쿠르니아완(21)이 경찰 장갑차에 깔려 숨지면서 시민들의 분노가 절정에 달했다. 목격자들은 경찰 기동대 장갑차가 그를 치고도 멈추지 않았다고 주장했다. 사고 현장을 촬영한 영상은 소셜미디어 등을 통해 퍼졌다.유족을 애도하러 간 푸안 마하라니 하원의장이 오토바이 배달기사인 고인의 아버지에게 “일을 계속할 수 있도록 오토바이를 선물하겠다”고 말해 비난이 거세졌다. 시민들은 ‘자식 잃은 부모에게 할 말이냐’며 국회를 향한 분노를 더욱 쏟아냈다.유족은 “수십억 루피아로도 내 아들을 되살릴 수 없다”며 관련 경찰들에 대한 엄중한 처벌을 요구했다. 이에 프라보워 수비안토 대통령은 경찰 7명을 구금했다고 밝혔다.아판의 장례식 이후인 8월 30일에는 폭우 속에서도 수천 명의 시위대가 자카르타 경찰청 앞에서 경찰과 대치했다. 시위는 발리 등 주요 도시로 퍼져 전국적 규모로 번졌다.(자카르타 시위 현장. /사진=AFP통신)이번 시위는 정치인들의 주택수당에서 시작됐지만 그간 쌓여온 정부에 대한 분노가 폭발한 결과라는 분석이다.인구 2억8572만 명으로 세계 4위 인구대국인 인도네시아는 최근 3년간 5%대의 높은 성장률을 이어왔다. 특히 의류·신발 생산 분야에서 중국 등으로부터 상당한 해외 투자를 유치했다.그러나 최근 성장 둔화와 고용 악화로 서민들의 불만은 고조됐다. 2022년 2만5114명에 불과했던 해고자 수가 올해 상반기(1~6월)에만 4만2385명으로 늘었다. 전년 동기 대비 30% 이상 급증했다.월스트리트저널에 따르면 지난 1년 동안 대형 공장들이 문을 닫았고 정부는 니켈 등 막대한 천연자원을 활용해 고부가가치 전자산업으로 도약하려 했지만 성과를 내지 못했다. 여기에 미국 트럼프 행정부의 19% 관세까지 겹치며 타격이 커졌다.이 같은 현실과 달리 정부가 내놓은 통계는 호황을 가리킨다. 인도네시아 통계청에 따르면 지난 7월 빈곤 인구는 2385만 명으로 20년 만에 최저치를 기록했다. 실업률 역시 2025년 1분기 4.76%로 1997년 이후 가장 낮은 수준을 보였다.특히 8월 발표된 2분기 국내총생산(GDP) 지표는 많은 경제학자들의 의문을 불러일으켰다. 구매관리자지수(PMI)를 비롯한 여러 경제지표가 제조업 위축과 주요 산업 부문의 둔화를 가리켰음에도 통계청은 2년 만에 가장 높은 분기 성장률을 발표했다. 여러 경제정책 싱크탱크들이 공개적으로 해당 수치에 의문을 제기했지만 경제를 총괄하는 아를랑가 하르타르토 장관은 GDP 수치가 조작됐다는 의혹을 부인했다.정부의 긴축 기조도 민심 악화에 불을 지폈다. 프라보워 행정부는 무상급식 사업 확대 등 주력 사업 재원 마련을 이유로 교육, 연구개발(R&D), 도로 건설 등 인프라 예산 등을 대거 삭감해 왔다. 이렇게 시행된 급식제도가 집단 식중독을 일으켜 오히려 비판을 받았다.육군 장군 출신인 프라보워 대통령이 군 장교들에게 민간 직책을 확대 배정하면서 경찰 폭력과 부패가 심화됐다는 지적도 나온다. 안타라통신은 “시위대는 국회의원 수당 철회뿐만 아니라 정부의 형사소송법 개정 중단, 군부 영향 확대 반대 등을 함께 요구하고 있다”고 전했다.프라보워 대통령은 8월 31일 주택수당 폐지 방침을 밝혔다. 그는 TV에 출연해 숨진 배달기사와 유가족들에게 애도를 표하며 “경찰의 과잉 진압에 충격과 실망을 금할 수 없다”면서도 “불안을 조장하고 혼란을 부추기는 세력에는 단호히 대처할 것”이라고 경고했다.경찰의 강경 대응도 이어질 것으로 보인다. 블룸버그통신에 따르면 같은 날 리스티요 시기트 프라보워 경찰청장과 아구스 수비얀토 군사령관은 TV 연설을 통해 “무정부적 행위에는 단호히 조치를 하라는 대통령의 지시가 있었다”며 “시민들에게 집회의 자유가 있지만 공공시설 방화와 경찰청 공격은 명백한 불법”이라고 경고했다.정부의 특혜 폐지 발표 이후 시위 규모는 다소 줄어든 것으로 보인다. 프라보워 대통령은 진정 국면에 들어서자 취소했던 중국 전승절 80주년 열병식 참석 일정을 다시 잡았다. 프라세툐 하디 국가비서실장은 “중국과의 우호적 관계를 위해 대통령이 2일 밤 출국해 행사에 참석한 뒤 3일 저녁 귀국할 예정”이라고 밝혔다.아직 학생 단체에서는 여전히 시위를 이어가고 있다. 로이터통신에 따르면 9월 2일 학생 단체는 시위 과정에서 체포된 11명의 석방을 요구했다. 반둥 이슬람대학교(UNISBA) 학생회는 경찰이 캠퍼스 주변에서 최루탄을 사용해 학생들을 ‘잔혹하게 공격했다’고 주장했다. 경찰과 UNISBA 총장은 “학생이 아닌 시위대를 해산하기 위한 조치였다”고 반박했지만 학생회는 최루탄이 호흡곤란을 유발했고 보안군이 캠퍼스를 겨냥해 공격을 이어갔다며 시위를 벌이고 있다.조수아 인턴기자 joshua@hankyung.com