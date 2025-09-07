LX판토스 퇴직자 제기 소송 1심 승소

“근로와 직접 연관성 부족 퇴직금서 제외”

서울 서초구 서울중앙지방법원. 사진=뉴스1

경영성과급의 임금성 부정, 5가지 핵심 근거

자녀학자금·장기근속포상금도 임금성 부정

삼성전자·SK하이닉스 사건도 줄줄이 계류 중…대법원 판단 ‘촉각’

올해 하반기 SK하이닉스, 삼성전자 등의 경영성과급 임금성 여부에 대한 대법원 최종 판단이 나올 것으로 예상되는 가운데 경영성과급의 임금성을 부정하는 1심 판결이 또다시 나왔다.LX판토스 퇴직자가 제기한 퇴직연금 부담금 청구 소송에서 법원은 “회사가 재량적으로 지급하는 성과급은 근로의 대가인 임금에 해당하지 않는다”고 판단했다.법조계에서는 2024년 12월 재직자 조건부 상여금을 통상임금에 포함한 대법원 판결처럼 산업계를 뒤흔들 수 있을 것으로 보고 있다.만약 대법원이 경영성과급의 임금성을 폭넓게 인정한다면 기업들은 과거 수년간의 미지급 퇴직금을 소급해서 지급해야 할 상황에 직면할 수 있다.서울중앙지방법원 제42민사부(재판장 최누림)는 지난 8월 22일 복합운송주선업체 LX판토스에서 18년간 근무한 뒤 2021년 6월 정년퇴직한 A 씨가 회사를 상대로 낸 소송에서 원고 청구를 대부분 기각했다(2024가합53336).A 씨는 ①임금피크제 적용에 따른 기본급 감소분 4045만원 ②특별업적성과급 미지급분 6400만원 ③퇴직연금 부담금 차액 3405만원 ④위자료 6000만원 등 총 1억9850만원을 청구했다. A 씨는 “임금피크제는 연령차별로 무효”라며 “특별업적성과급, 자녀학자금, 장기 근속포상금 등이 평균임금 산정 기초에 포함돼야 한다”고 주장했다.재판부가 가장 중점적으로 다룬 부분은 특별업적성과급(PS·PI)의 임금성 여부였다. 재판부는 5가지 핵심 근거를 들어 임금성을 부정했다. 첫째, 근로와의 직접적 관련성 부족이다. 재판부는 “특별업적성과급은 피고가 영업활동에서 발생한 수익 일부를 재원으로 삼아 지급한 돈으로 피고의 수익 발생이 그 지급을 위한 전제조건이 된다”며 “영업이익 발생 등을 조건으로 회사 수익 중 일부를 근로자들에게 사후적으로 배분한 것으로 근로자들이 제공한 근로와 직접적·밀접한 관련이 있다고 단정하기 어렵다”고 판단했다.둘째, 지급 근거의 불명확성이다. 재판부는 “특별업적성과급은 단체협약, 취업규칙, 급여 규정 등에 지급 근거 및 지급조건이 명시돼 있지 않다”며 “회사가 별도 품의를 통해 지급 여부와 조건을 정하지 않으면 근로자가 청구할 수 없다”고 지적했다.셋째, 지급조건의 불확정성이다. 2016년부터 2021년까지 지급된 PS를 보면 최소 지급률이 기본급의 110%(2017년)에서 650%(2021년)로 편차가 매우 컸다. 재판부는 “근로자로서는 자신이 어느 정도의 금액을 특별업적성과급으로 지급받을 수 있을지 예측하거나 기대할 수도 없었다”고 판단했다.넷째, 회사의 광범위한 재량권이다. 재판부는 “회사는 매년 경영성과에 따라 지급 여부, 지급 대상, 지급률 등을 별도로 정해 왔는데, 2016년의 경우 경영상 판단에 따라 전체 근로자에 대해 PS를 지급하지 않았고, 2017년과 2018년에는 다수 근로자를 지급 대상에서 제외했다”고 설명했다.다섯째, 계속성·정기성의 부족이다. “이와 같은 실제 지급 현황을 보면 특별업적성과급이 근로자에게 계속적·정기적으로 지급됐다고 단정하기 어렵다”고 결론지었다.재판부는 추가 연장근무 수당과 중식 보조금은 임금성을 인정했다. 중식 보조금에 대해 “원고가 2016년 4월부터 2021년 6월까지 한 달도 빠짐없이 월 20만원을 지급받은 점 등을 볼 때 근로의 대가로서 계속적·정기적으로 지급된 것”이라고 판단했다.반면 자녀학자금과 장기근속포상금은 임금성을 부정했다. 자녀학자금은 “근로의 양 및 질과는 무관한 요인에 의해 근로자의 후생 복지를 위해 일정한 요건을 갖춘 근로자 일부에게 제공되는 것”이라며 “근로의 대가로 계속적·정기적으로 지급되는 것이 아니다”고 판단했다.장기근속포상금 역시 “임직원의 장기근속을 포상해 그동안의 노고를 치하하기 위한 목적에서 특정 기간 근속 시 일시적·일회적으로 지급되는 돈”이라며 평균임금 포함을 부정했다. 최종적으로 재판부는 원고 청구 중 특별업적성과급 미지급분 92만원과 퇴직연금 부담금 차액 931만원만 인용하고 나머지는 모두 기각했다.회사 측 대리인인 정상태 법무법인 바른 변호사는 “경영성과급은 회사의 영업이익 발생 등을 조건으로 수익 중 일부를 사후적으로 배분한 것에 불과하고 회사에 재량권이 존재한다는 점을 확인한 판결”이라고 평가했다.대법원에는 삼성전자(1·2차), SK하이닉스, LG디스플레이, 현대해상 등 대기업을 상대로 성과급을 평균임금(퇴직금) 계산에 포함해달라는 소송이 줄줄이 계류 중이다.성과급의 평균임금 포함 여부는 기업 재무, 퇴직금 회계, 임금 격차 등에 상당한 영향을 미칠 전망이다. SK하이닉스와 LG디스플레이는 하급심에서 모두 승소(임금성 부정)했지만 현대해상과 한국유리공업은 성과급이 임금에 해당한다는 판결을 받았다.삼성전자의 경우 퇴직자들이 제기한 두 가지 사건에 대해 법원마다 각기 다른 판결을 내렸다. 수원고등법원(2020나26085)은 삼성전자의 목표 달성 장려금(TAI)과 초과 이익성과급(OPI)의 임금성을 부정했다.취업규칙 등에 최종적인 지급 조건이 확정돼 있지 않고 근로와의 밀접한 관련성이 인정되지 않으며 노동 관행이 존재하지 않는다는 점 등을 근거로 했다.반면 서울중앙지방법원(2019가합542535)은 “회사 취업규칙이 이 사건 인센티브를 임금으로 전제하고 있고, 근로자들의 협업이 경영성과에 기여한 가치를 평가한 것이며, 오랜 기간 매년 지급 전체 급여에서 상당한 비중을 차지한다”며 집단적 경영성과급의 임금성을 인정했다.대법원은 앞서 2018년 공공기관의 경영성과급이 임금에 해당한다는 판결을 내린 바 있다. 대법원은 한국공항공사의 경영평가성과급 사건에서 “경영평가성과급이 계속적·정기적으로 지급되고 지급 대상, 지급조건 등이 확정돼 있어 사용자에게 지급 의무가 있다면 이는 근로의 대가로 지급되는 임금의 성질을 가지므로 평균임금 산정의 기초가 되는 임금에 포함된다”고 판시하며 경영성과에 따라 지급 여부나 지급률이 달라지더라도 임금성을 인정할 수 있다는 입장을 명확히 했다(대법원 2018다231536).대법원은 경영성과급의 임금성 판단에서 ‘근로의 대가성’ 여부를 가장 중요한 기준으로 제시한다. 하지만 이 개념 자체가 추상적이고 모호해 개별 사안에 따라 판단 결과가 달라질 수 있다는 점이 문제다.법원은 △지급의 계속성·정기성 △지급 조건의 확정성 △사용자의 재량권 범위 △근로 제공과의 관련성 등을 종합적으로 고려한다.조상욱 법무법인 율촌 변호사는 “‘근로의 대가성’이라는 개념 자체가 모호해 개별 사안에 따라 판단 결과가 달라질 수 있다”며 “사기업들은 경영성과급 자체를 줄이는 방식으로 대응할 수 있어 근로자들의 실질 보상 감소로 이어질 수 있다”고 말했다.허란 한국경제 기자 why@hankyung.com