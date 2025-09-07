블랙핑크·레이디 가가·찰리 XCX, 위기를 노래하다...다시 떠오른 ‘불황 팝'

이미지 크게보기 지난 4월 26일(현지시간) 미니애폴리스에서 열린 찰리 xcx의 브랫 투어 공연 / 찰리 XCX 공식 엑스(X)

레이디 가가·블랙핑크 컴백의 공통점 ‘불황 팝’

이미지 크게보기 레이디 가가가 지난 7월 16일(현지시간) 싱가포르에서 열린 '메이헴 볼(Mayhem Ball)' 투어 공연 중이다. / Live Nation SG:FB

이미지 크게보기 블랙핑크가 지난 7월 11일 신곡 ‘뛰어(JUMP)’를 발매했다. / 블랭핑크 공식 인스타그램

‘불황 코어’, 경기침체기의 라이프스타일

미국을 덮친 비관의 분위기 ‘바이브 세션’

“나는 지각을 흔드는 존재, 움직임은 내가 만들어.(I’m tectonic, moves, I make ’em)”지난 8월 15일 저녁 경기 과천 서울대공원에서 진행된 ‘원 유니버스 페스티벌 2025’의 헤드라이너로 나선 찰리 XCX가 무대에 올랐다. 2만여 명의 관객들은 환호하며 그의 노래 ‘360’의 가사를 따라불렀다.이날 무대는 지난해 11월 시작된 ‘브랫 투어’의 유일한 아시아 공연이자 전체 투어의 대미를 장식하는 자리였다. 공연 말미 무대에 설치된 대형 화면에는 “영원히 당신들의 마음속에 남겠다. (브랫 서머를) 끝나게 두지 말아달라”는 문구가 등장하기도 했다.‘브랫 서머’는 지난해 여름 그가 발표한 정규 6집의 제목 ‘브랫(Brat)’에서 비롯된 말이다. 브랫은 본래 ‘악동’이나 ‘말썽꾸러기’를 뜻하지만 찰리 XCX는 이를 “자신감 있고 독립적이며 쾌락주의적인 태도”로 확장했다. 그렇게 탄생한 것이 바로 자유롭고 거침없는 여름을 표방하는 신조어 ‘브랫 서머’다.앨범의 음악적 성과는 눈부셨다. 찰리 XCX는 올해 그래미 어워드 3관왕, 브릿 어워드 5관왕을 차지했다. 롤링스톤과 NME 등은 브랫을 올해의 앨범으로 선정했고 메타크리틱 평론가 평점은 95점에 달했다. 뉴욕타임스(NYT) 수석 팝 음악 평론가 존 파렐레스는 “올해 가장 독창적이면서도 대담한 창작”이라고 호평했다.문화적 파급력도 상당했다. 지난 미국 대선후보였던 카멀라 해리스는 젊은 유권자의 관심을 끌기 위해 자신의 소셜미디어를 ‘브랫(brat)’으로 리브랜딩했다. 영국 콜린스 사전은 브랫을 2024년 ‘올해의 단어’로 선정했다. 콜린스 사전은 “브랫은 올해 가장 많이 회자된 단어”라며 ”브랫 서머는 하나의 미학이자 삶의 방식으로 확립되었다”고 설명했다. 그리고 브랫은 또 다른 개념을 소환했다. 바로 ‘불황 팝’(Recession Pop)이다.불황 팝은 경기침체기에 “지금 이 순간을 즐기자”는 메시지를 담는 음악들을 부르는 말이다. 빠른 비트와 단순한 가사, 시선을 끄는 강렬한 비주얼 등이 특징이다.이 용어는 2009년 글로벌 금융위기 당시 아일랜드 인디펜던트지가 처음 사용한 것으로 알려져 있다. 레이디 가가의 ‘저스트 댄스(Just Dance·2008)’, 플로 라이다의 ‘로우(Low·2008)’, 케샤의 ‘틱톡(Tik Tok·2010)’이 대표적이다. “그냥 춤춰, 괜찮아질 거야(Just dance, gonna be okay)”라는 저스트 댄스의 가사는 당시의 불안을 직관적으로 드러낸다.불황 팝은 찰리 XCX ‘브랫 서머’ 열풍으로 다시 주목받았다.이는 데이터로도 확 인된다. 엔터테인먼트 데이터 분석업체 루미네이트(Luminate)에 따르면 올해 상반기 2000년대 팝 음악 스트리밍은 전년 대비 6.4% 늘었다. 2025년 상반기 전 세계 주문형 오디오 스트리밍은 2조 5000억 회 로 집계돼 지난해보다 증가했다. 그러나 성장률은 전년의 8%에서 4.6%로 둔화했다. 이런 상황에서도 불황 팝은 오히려 산업 평균을 웃도는 성장을 기록했다. 루미네이트 부사장 제이미 마르코네트는 “당시 팝 음 악이 전체 산업 평균을 뛰어넘는 성과를 내고 있다”며 “이는 향수와 도피 욕구를 반영하는 현상일 수 있다”고 분석했다.구글 트렌드에 따르면 ‘브랫’이 발매된 지난해 여름 ‘불황 팝’ 검색량이 급증한 것으로 나타났다. 레이디 가가와 케샤가 컴백한 직후에는 최고치를 기록했다.특히 레이디 가가의 정규 7집 ‘메이헴(Mayhem)’은 큰 성공을 거뒀다. 메이헴은 우리말로 난장판, 아수라장을 가리킨다. NYT는 “2009년의 파티를 다시 열고 싶어 하는 듯한 작품”이라 평했다. 레이디 가가는 9월 7일(현지 시간) 열리는 ‘MTV 비디오 뮤직 어워즈 2025(VMA)’에서 12개 부문 후보에 오르며 올해 최다 노미네이트 기록을 세우기도 했다.외신들도 이 흐름에 주목한다. 타임지는 불황 팝을 “경제적 역경에 시달리는 사람들의 감정을 고스란히 응축한 음악”이라고 설명했다. 이어 “대공황은 블루스와 스윙을, 베트남전쟁 시기의 불안은 디스코를, 사회적 소외와 경제적 박탈은 힙합을 낳았다”며 “사람들은 음악을 통해 현실을 탈출해왔다”고 보도했다.BBC는 곡의 장조, 비트, 가사 등을 종합한 ‘행복 점수’로 음악 차트를 분석했다. BBC 분석에 따르면 금융위기 직후였던 2009년의 음악 차트는 61점으로 최고치를 기록했다. 지난해는 60점으로 2009년 이후 가장 높았다. 경제적으로 불안한 시기일수록 활기찬 노래들이 음악 차트의 상위권을 차지한 셈이다.전문가들도 음악이 사회·경제 환경의 영향을 받을 수밖에 없다고 말한다. 버클리 음대의 조 베넷은 “아티스트는 사회적 진공 상태에서 작업하지 않는다”며 “어려운 시기의 음악은 고통스러운 현실을 묘사하기도 하지만 때로는 ‘뭐 어때, 우리 다 가난하잖아. 그냥 파티나 하자’라고 외치기도 한다”고 설명했다.불황 팝의 대열에는 K팝도 합류했다. USA투데이는 지난 4월 불황 팝을 다루며 “앞으로는 블랙핑크가 경기침체 속에서 우리를 지탱해 줄 경쾌한 팝송을 만들 잠재력이 있다”고 보도했다. 실제로 블랙핑크가 지난 7월 발표한 신곡 ‘뛰어’는 “시스템과 감옥에서 벗어나(Breaking out of the system / Breaking out of this cage, yeah)”, “눈 감고 하나 둘 셋, 뛰어”라는 가사처럼 두려움을 떨치고 도약하라는 집단적 해방의 메시지를 담았다. 이 곡은 스포티파이가 선정한 ‘불황 팝 50곡 플레이리스트’에 오르기도 했다.심리적 불황의 그림자는 ‘불황 코어(recession core)’라는 생활 양식으로 확산되고 있다. 불황 코어는 ‘불황(recession)’과 ‘놈코어(normcore)’를 합친 말로 경기침체 상황에 맞춰진 라이프스타일을 뜻한다. 지난 8월 10~16일 ‘recession core’의 글로벌 구글 트렌드 검색량은 최고치(100)에 달했다.이 같은 흐름은 패션 산업에서도 확인할 수 있다. 비즈니스인사이더는 “불황 패션이 돌아오고 있다”며 ‘침체기마다 반복되는 ‘단순 색감, 보수적 실루엣, 다목적 기본 아이템’이 다시 부상했다고 분석했다. 보그비즈니스는 2025년 여름을 “유행이 사라진 계절”로 진단하며 소비자들이 유행에 따른 과소비를 자제하고 있다고 전했다.식품 시장에서도 변화가 감지된다. 최근 미국에서는 두유·오트·아몬드 등 대체 우유가 아닌 일반 우유의 소비가 늘고 있다. 미 농무부(USDA)는 2009년 이후 15년간 감소세였던 우유 소비가 지난해 들어 0.8% 반등한 반면, 대체유의 소비는 4.4% 감소했다고 밝혔다. 글로벌 시장조사업체 닐슨아이큐(NIQ)는 “단백질 함량에 대한 집착과 1달러라도 아끼려는 분위기”가 맞물린 결과”라고 설명했다.미국 소비자들의 비관적인 시각은 여론조사에서도 확인된다. 9월 1일(현지 시간) 월스트리트저널(WSJ)은 NORC와 공동으로 실시한 조사를 공개했다. 조사에 따르면 “앞으로 생활 수준이 나아질 것”이라고 답한 비율은 25%에 그치며 1987년 이후 최저치를 기록했다. WSJ는 “물가와 실업률이 역사적으로 높은 수준은 아니지만 미국은 점점 비관적인 국가로 변해가고 있다”고 진단했다.경제학자 카일라 스캔론은 ‘바이브세션(Vibecession)’이라는 용어로 이 같은 괴리를 설명한다. 바이브세션은 ‘분위기’를 뜻하는 바이브(Vibe)와 경기침체(Recession)의 합성어이다. 실제 경제지표와는 별개로 경제에 대한 비관적 인식이 사회 전반에 퍼져 있는 현상을 가리킨다.WSJ 조사에서도 이러한 양상이 드러났다. 고용·물가·주식 등 주요 지표를 종합한 회귀모형은 경제심리가 개선될 것이라고 예측했지만 실제 소비자심리지수는 급락해 양자 간 격차가 역대 최대 수준으로 벌어졌다. 닐 머허니 스탠퍼드대 경제학 교수는 “미국의 강점 중 하나는 끊임없는 낙관주의”라며 “그 강점이 사라지고 있는 것 같아 안타깝다”고 말했다.고송희 인턴기자 kosh1125@hankyung.com