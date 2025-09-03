사고 현장 공사 즉시 중단하고 모든 현장 특별 점검

GS건설 CI.

3일 오전 아파트 공사 현장에서 발생한 근로자 사망사고에 대해 GS건설 허윤홍 대표이사가 “머리 숙여 사죄한다”는 입장을 밝혔다.사고 유족에 대해서도 “깊은 애도와 사과를 드립니다”면서 사태 수습에 만전을 기할 것을 약속했다.건설업계에 따르면 이날 오전 10시께 서울 성동구 용답동 소재 ‘청계리버뷰자이’ 아파트 신축 현장에서 중국인 50대 근로자가 추락사고로 숨졌다. 이 근로자는 15층 높이에서 외벽에 거푸짚 설치 작업을 하고 있었던 것으로 알려졌다. 건물에서 추락한 뒤 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 결국 사망했다.허 대표는 이에 대해 “이번 사고는 건설 현장에서 근로자의 생명을 지켜야 할 의무가 있는 건설사에서 절대로 일어나서는 안 될 일”이라며 “이번 사고를 ‘용납할 수 없는 사태’로 받아들이고 철저히 조사해 재발 방지를 위해 할 수 있는 모든 방법을 찾겠다”고 밝혔다.GS건설은 이번 사고를 계기로 해당 현장의 공정을 중단하는 한편, 사고 재발 방지를 위해 전 현장에 대한 특별점검에 착수한다.허 대표는 “안전 시스템 구축을 지속적으로 해왔음에도 사고를 왜 막지 못했는지, 근로자의 안전을 지키기 위해 현장에서 더 필요한 것은 무엇인지 등 안전관리 문제점을 하나하나 되짚겠다”면서 사고 재발 방지를 위한 대대적인 혁신 계획도 밝혔다.그는 “‘제로 베이스’에서 다시 시작한다는 각오로 철저하게 되돌아보고 뼈를 깎는 노력으로 근로자 안전을 최우선으로 하는 현장 관리 체계를 강화할 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com