멕시카나치킨, 예비창업자 관심 증폭…수익성과 지속성에 중점을 둔 창업 정책 전개

치킨 전문 프랜차이즈 멕시카나가 자사의 메가히트 제품 ▲치필링과 최근 구매 패턴의 다양화로 인하여 선택적 소비가 주를 이루는 소비 시장의 트렌드를 반영하여 도입한 ▲부위별 콤보 제품이 고객들로부터 큰 관심을 얻으며 판매량이 지속 급증하고 있는 가운데, 예비 창업자들로부터 제품과 브랜드에 대한 관심이 집중되면서 창업 문의량이 큰 폭으로 증가하고 있다고 밝혔다. 멕시카나는 가맹점의 수익성 증대와 장기 운영 지속성에 초점을 맞춘 안정적이고 체계적인 창업 정책을 전개하며 치킨 시장의 이목을 집중시켜 왔다.멕시카나치킨은 기존 외식 창업 시장의 무분별한 점포 수 확장에 초점을 맞춘 창업 모객 방식을 전면적으로 개선 및 재편하여 ‘돈 되는 상권, 준비된 점주’라는 슬로건 아래, 수익성과 장기 운영 지속성 중심의 가맹점 발굴을 목표로 창업 활동을 펼치고 있다. 또한, 이와 병행하여 외식 시장의 트렌드에 부합하는 신규 제품 개발에 연일 총력을 기울이고 있다.한편, 멕시카나 치킨은 개편된 창업 정책과 함께 초기 창업 비용 및 홍보 비용 지원은 물론 오픈 이후에도 체계적인 매장 운영이 이루어질 수 있도록 지속적인 컨설팅을 통하여 안정적인 가맹점 운영을 서포트하고 있다. 가맹점 창업 시 발생되는 4대 비용인 ▲가맹비 ▲교육비 ▲인테리어비 ▲감리비 항목에 대한 창업 비용 일부 지원 정책과 더불어 배달 업종 운영에 필수 비용인 배달앱 광고비와 로컬 마케팅 비용, 홍보물 제작 비용 등 다방면에 걸친 가맹점 판촉 지원은 물론, 보다 효율적인 매장 운영을 돕기 위해 본사 소속의 컨설팅 인력을 배치하여 주기적으로 1:1 맞춤형 매장 운영 컨설팅을 진행하고 있다.멕시카나 영업본부 장호진 점포개발팀장은 “저희 멕시카나는 지난 36년 간 언제나 가맹점주님들과의 파트너십과 상생을 최고의 가치로 여기며, 진정한 사업 파트너로서의 역할에 최선을 다하겠다는 일념으로 가맹점과 함께 꾸준한 동반 성장을 이루어 왔다”며, “가맹점의 안정적이고 장기적인 운영을 통한 최대 수익 창출을 목표로 더욱 체계화된 컨설팅 프로세스 구축과 마케팅 활동 전개, 획기적인 신제품 개발 등을 위하여 항상 최선을 다할 것을 약속드리며, 앞으로도 가맹점과의 긍정적 가치 창출을 최우선 과제로 생각하는 브랜드로 자리매김할 수 있도록 각고의 노력을 기울여 나아가겠다. 예비 창업자 분들의 많은 관심과 문의 부탁드린다”라고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com