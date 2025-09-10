팔란티어를 읽으면 AI 미래가 보인다[서평]

팔란티어 시대가 온다

변우철 지음│한국경제신문│2만3000원

현재 주식시장에서 가장 중요한 키워드를 꼽으라면 누구나 AI라는 답을 할 것이다. AI가 핵심 화두로 떠오르면서 GPU를 독점 생산하는 엔비디아가 시가총액 세계 1위가 되었고 오픈AI는 시가총액 3000억 달러가 넘는 비상장 기술 기업이 되었다. AI는 인류사의 흐름을 바꾸고 지능을 바라보는 관점을 완전히 새롭게 설정하는 중요한 변곡점이다. 새로운 시대에 발맞춰 변화하지 않는다면 사람이든 기업이든 생존을 위협받는 세상이 도래할 것이다.눈앞에서 자명하게 벌어지는 일을 해설하는 것은 쉽지만 엔비디아와 오픈AI의 뒤를 이을 만한 기업을 찾아내는 일은 쉽지 않다. 과연 어떤 기업이 AI 패권 전쟁에서 승기를 잡게 될까? 이제는 더 성능이 좋은 대형언어모델(LLM)을 개발했다고 우위에 서는 시대는 지났다. AI 기술을 활용해 어떻게 돈을 벌고 시장을 개척할 수 있는지 보여주는 기업이 시장을 독점하게 될 것이다. 처음에는 가능성에 주목해 돈이 몰리겠지만 결국 시장에서는 ‘실적’으로 증명하는 기업이 살아남는 역사가 반복됐기 때문이다.이것이 급속도로 성장하며 위세를 떨치고 있는 팔란티어가 세간의 주목을 받는 배경이다. 데이터의 방대한 잠재력을 추출하고 체계화하여 AI 기술과 결합하는 팔란티어는 AI가 구체적인 산업에서 어떻게 사용될 수 있으며 그 효용이 무엇인지 정확히 보여준다. 눈부신 매출 성장과 함께 주가는 나날이 고공행진하고 팔란티어에 대한 관심은 더욱 높아져 간다. 하지만 누구도 팔란티어의 기술, 비즈니스 모델 그리고 온톨로지를 정확하게 아는 사람은 거의 없다. 투자자들 사이에서 ‘필수 투자 기업’이 되었지만 누구도 이 회사가 어떤 일을 하는지 잘 모른다니 놀라운 일이다.이 책은 팔란티어를 내부자의 시선에서 낱낱이 해체한 최초의 기록이다. 저자는 7년간 팔란티어와 동고동락하며 국내 대기업에 팔란티어 시스템을 세 차례 도입했다. 세계적으로도 유례를 찾아볼 수 없는 기록을 세우며 이론과 실무 경험을 겸비한 국내 최고의 팔란티어 전문가이다. 저자는 그러한 경험을 토대로 팔란티어가 어떻게 기업의 의사결정 구조를 혁신하는지 보여준다. 방대한 데이터를 실제 현장에서 활용할 수 있는 도구로 전환하는 팔란티어의 핵심적인 기술을 자세히 설명한다. 단기적인 주가의 흐름이나 파편적인 평가에 휘둘리지 않고 팔란티어의 구조적 경쟁력과 철학, 그리고 독특한 비즈니스 모델을 꿰뚫어볼 수 있도록 도와준다.한편 온톨로지를 말하지 않고 팔란티어를 설명할 수는 없다. 온톨로지는 복잡한 현실 비즈니스를 객체로 정의하고 그들 간의 관계를 모형화해 데이터에 의미와 기능을 부여하는 구조이다. 즉 필요한 데이터를 수집·가공·활용하는 서비스를 제공하는 데 필수적인 개념이다. 온톨로지를 중심으로 데이터 기술이 산업 현장에 어떻게 적용되는지, 팔란티어가 글로벌 기업들과 어떻게 협업하며 돈을 버는지 흥미진진한 스토리를 들어본다.특히 1장 ‘팔란티어는 어떻게 AI 생태계를 장악했는가’와 2장 ‘팔란티어의 데이터 헤게모니와 리스크’는 팔란티어의 주가가 급등한 배경과 높은 밸류에이션이 정당화되는 이유가 무엇인지 분석한다. 3장 ‘특명, 팔란티어 시스템을 국내에 도입하라’와 4장 ‘파운드리, 디지털전환의 패러다임을 바꾸다’는 팔란티어 시스템을 국내 대기업에 도입하는 과정을 스토리텔링 형식으로 풀어내며, 팔란티어가 일하는 방식과 데이터 기술을 특정 산업에 적용하는 실전 사례를 자세히 살펴본다. 5장 ‘온톨로지로 AI의 미래를 설계하다’에서는 팔란티어가 업계에서 ‘제로 투 원’을 달성하며 독보적인 회사가 될 수 있을지를 온톨로지와 파운드리 기술을 토대로 분석한다. 팔란티어를 ‘AI 테마주’로만 알고 있었던 독자에게는 기업 분석을 제대로 해보는 계기가 될 것이며 팔란티어 도입을 고민하는 기업 임원진에게는 균형 잡힌 지침서로 다가올 것이다.혹자는 일론 머스크의 시대에서 피터 틸의 시대가 되었다고 말한다. 팔란티어의 창립자 피터 틸은 그의 명저 ‘제로 투 원’에서 “경쟁하지 말고 독점하라”는 명언을 남겼다. 과연 팔란티어는 현재의 독보적인 위치를 지키며 AI와 데이터 시장을 독점할 수 있을까? 그 답이 궁금하다면 이 책을 펼쳐보길 바란다.