롯데온, 9월 30일까지 ‘동행축제 2025 특별 기획전’ 진행

중소상공인 약 150개 사 참여
최대 20% 중복 할인·엘포인트 적립
이번 행사에서는 식품, 리빙·유아동, 뷰티, 패션 등 다양한 카테고리 상품을 선보이며, 행사 기간 동안 최대 20% 중복 할인 쿠폰을 제공한다. 또한 1만 원 이상 구매 고객 선착순 2만 명에게는 500 엘포인트를 증정한다.
대표 상품으로는 ▲우리두리식혜 전통 호박 수제 식혜 세트(1만 원대), ▲해신수산 완도 활전복 특大 1kg(9~10미, 2만 원대), ▲송월타월 150g 30수 호텔수건 10매(2만 원대) 등이 마련됐다. 자세한 행사 내용과 참여 상품은 롯데온에서 ‘동행축제’를 검색하면 확인할 수 있다.
롯데온 임태민 식품팀장은 “동행축제는 중소상공인의 우수 상품을 널리 알리고 소비자에게는 합리적인 혜택을 제공하는 의미 있는 행사”라며 “롯데온은 앞으로도 상생을 위한 다양한 기획전을 통해 중소상공인과 함께 성장할 수 있는 기반을 마련하겠다”고 말했다.
최수진 기자 jinny0618@hankyung.com
