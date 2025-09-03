롯데온, 9월 30일까지 ‘동행축제 2025 특별 기획전’ 진행

중소상공인 약 150개 사 참여

최대 20% 중복 할인·엘포인트 적립

롯데온(롯데쇼핑 이커머스 플랫폼)이 9월 30일까지 ‘동행축제 2025 특별 기획전’을 진행한다. 동행축제는 중소벤처기업부, 한국중소벤처기업유통원, 소상공인시장진흥공단이 주관하는 전국 단위 상생 소비 촉진 행사로, 롯데온은 올해 5월에 이어 이번 행사에도 참여해 중소상공인 99개 사와 제주지역 중소상공인 51개 사의 상품을 선보인다.이번 행사에서는 식품, 리빙·유아동, 뷰티, 패션 등 다양한 카테고리 상품을 선보이며, 행사 기간 동안 최대 20% 중복 할인 쿠폰을 제공한다. 또한 1만 원 이상 구매 고객 선착순 2만 명에게는 500 엘포인트를 증정한다.대표 상품으로는 ▲우리두리식혜 전통 호박 수제 식혜 세트(1만 원대), ▲해신수산 완도 활전복 특大 1kg(9~10미, 2만 원대), ▲송월타월 150g 30수 호텔수건 10매(2만 원대) 등이 마련됐다. 자세한 행사 내용과 참여 상품은 롯데온에서 ‘동행축제’를 검색하면 확인할 수 있다.롯데온 임태민 식품팀장은 “동행축제는 중소상공인의 우수 상품을 널리 알리고 소비자에게는 합리적인 혜택을 제공하는 의미 있는 행사”라며 “롯데온은 앞으로도 상생을 위한 다양한 기획전을 통해 중소상공인과 함께 성장할 수 있는 기반을 마련하겠다”고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com