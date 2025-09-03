현지 소비자 겨냥 건기식 학술교류 및 기능성소재 연구 교류 계획

(왼쪽부터) 이금실 타오바오·티몰 글로벌 한국지사장과 김철희 코스맥스바이오 대표. (사진=코스맥스)

코스맥스그룹의 건강기능식품 ODM(연구·개발·생산) 기업 코스맥스바이오가 국내 고객사 판로 확대와 중국 건기식 시장 공략에 나선다.3일 코스맥스바이오는 지난달 25일 타오바오 티몰 글로벌과 건기식 분야 사업협력을 위한 MOU를 체결했다고 밝혔다. 티몰 글로벌은 타오바오·티몰 그룹의 핵심 사업인 크로스보더 B2C 이커머스 플랫폼(국경 간 전자상거래)’이다. 현재 중국 크로스보더 플랫폼 중 가장 높은 점유율을 확보하고 있다.양사는 이번 MOU 체결을 시작으로 한국 일반식품 및 건기식 분야에서 △학술교류 △기능성소재 연구 △제품·제형 개발 및 생산, 판매 등 제반 사업들을 교류할 계획이다.김철희 코스맥스바이오 대표는 “이번 MOU 체결로 중국 현지 고객들에게 선호도가 높아지고 있는 K건기식의 안정적인 생산과 다양한 신제품 개발이 가능해질 것”이고 “코스맥스그룹에서 생산되고 있는 우수한 국내 고객사 제품도 해외수출의 판로를 개척할 수 있는 좋은 계기가 될 것으로 본다”고 강조했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com