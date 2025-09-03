연합뉴스

김영훈 고용노동부 장관이 3일 삼성·SK·현대자동차 등 주요 23개 기업의 인사노무 담당 임원(CHO)과 만나 노란봉투법 안착을 위해 경영계 협조를 구했다.김 장관은 이날 서울 중구 한국프레스센터에서 한국경영자총협회가 개최한 '주요 기업 인사노무담당 임원 간담회'에 참석해 "(노란봉투법 실현에) 경영계 협조가 절실하다"며 노사정 협력을 촉구했다.간담회에는 손경식 경총 회장과 삼성, SK, 현대차, LG, CJ 등 23개 기업 CHO가 참여했다.노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 개정안)은 전날 국무회의에서 의결되며 내년 3월 10일 시행될 예정이다. 법 시행에 앞서 정부와 경영계의 소통이 필요하다는 데 공감대가 형성되며 이번 간담회가 마련됐다.김 장관은 "그간 입법 절차가 진행되면서 기업 운영의 리스크를 관리하고 예측 가능성을 높여야 하는 경영계, 특히 인사노무 담당자들의 여러 부담과 우려를 잘 알고 있다"면서 "법 시행일이 가시화된 만큼 정부는 앞으로 6개월의 준비 기간 동안 경영계에서 우려하는 부분을 외면하지 않겠다"며 "법의 취지가 온전히 구현될 수 있는 방안을 마련하겠다"고 했다.김 장관은 "정부 홀로 방안을 강구하는 것만으로 법 취지가 현장에 온전히 실현되기 어려울 것"이라며 "지금이 새로운 원·하청 패러다임을 만들어 갈 시작점이며 노사정이 협력해야만 이 법이 노동시장 격차 해소 기제가 될 것"이라고 했다.그러면서 "산업계 생산성과 경쟁력 제고의 디딤돌이 될 수 있도록 원·하청 상생 모델을 만드는데 경영계가 동참해달라"고 촉구했다.이어 "경영계 우려와 같이 개정법이 무분별한 교섭, 불법파업에 대한 용인이 절대 아니다"면서 "상생의 문화가 기업 성장의 기반이 될 수 있도록 노동계에도 책임 있는 참여를 당부하겠다"고 강조했다.그러면서 "기업과 노동자가 '진짜 성장'을 해나갈 수 있도록 정부가 온 힘을 다해 지원해 나가겠다"고 덧붙였다.노란봉투법에는 '사용자'의 범위를 넓혀 하청 노동자에 대한 원청의 책임을 강화하고, 노조나 노동자에 대한 손해배상 범위를 제한하는 내용 등이 담겼다. 경영계는 해당 법안이 실현되면 국가 경제에 악영향을 미칠 수 있다고 우려하는 입장이다.한편, 노동부는 노란봉투법 현장지원 태스크포스(TF) 구성을 비롯해 구체적인 지침·매뉴얼 마련을 예고했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com