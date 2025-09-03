“슈카의 990원 빵” 빵값 논란 점화... 공정위도 움직일까

최근 경제 유튜브 ‘슈카월드’의 ‘990원 빵’ 판매로 적정 가격을 두고 논란이 일고 있는 가운데 국내 빵값이 6개월째 6%대의 높은 상승률을 보이고 있다.3일 통계청 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 8월 빵 물가지수는 138.61(2020년=100)로 전년 동기 대비 6.5% 상승했다.같은 기간 전체 소비자물가 상승률(1.7%)의 3배를 넘는 수치다. 통계청이 SKT의 통신 요금 인하 효과를 제외하고 추정한 물가상승률(2.3%)과 비교해도 두 배 이상이다.빵값 상승률이 6%를 넘어선 것은 2023년 7월(8.6%) 이후 처음이며 올해 3월부터는 6개월 연속 6%대 상승률을 유지 중이다.지난해 4~11월에는 1%미만의 안정세를 보였지만 같은 해 12월 3.3%, 올해 1월 3.2%, 2월 4.9%로 오른 뒤 급격한 상승세를 보이고 있다.밀가루 가격은 러시아-우크라이나 전쟁 장기화의 영향으로 2023년 9월 전년 대비 45.5%까지 급등했다가 이후 하락세로 전환했지만 여전히 전쟁 이전보다 높은 수준이다.달걀 가격 역시 지난 4월 이후 꾸준히 올랐고 8월에는 전년 대비 8.0% 뛰었다.실제로 국내 빵값은 해외에 비해서도 높은 수준이다.공주대 산학협력단이 공정거래위원회 의뢰로 수행한 ‘제빵산업 시장분석 및 주요 규제 경쟁영향평가’ 보고서에 따르면 2023년 기준 한국의 빵 소비자물가지수는 129로 미국(125), 일본(120), 프랑스(118)보다 높았다.100g당 평균 빵 가격도 한국(703원)으로 프랑스(609원), 미국(588원), 호주(566원)를 앞질렀다.보고서에는 국내 베이커리 전문점의 수익성이 크게 향상됐다는 분석도 담겼다.국내 베이커리 전문점의 매출은 2020년 약 6조 240억원에서 2022년 약 7조 5700억원으로 25.7% 증가했으며 같은 기간 영업이익은 2700억원에서 4700억원으로 75.3% 급증했다.양산빵 시장도 확대 중이다. 2018년 2조8372억 원 규모였던 시장은 2022년 3조9589억 원으로 연평균 8.7% 성장했다. 이는 전체 식품 판매 증가율(6.0%)를 상회하는 수치다.1kg당 생산 단가는 2020년 2009원에서 2022년 4534원으로 오른 반면 같은 기간 판매단가는 2485원에서 5591원으로 크게 올라 단가 격차가 확대됐다.보고서는 최종 결론을 비공개했다.특히 양산빵 소매 시장에서 SPC삼립의 매출액 점유율이 80%에 달해 사실상 독점력이 존재할 가능성도 제기됐다.이와 관련 공정거래위원회는 지난 4월부터 농심, 오리온, 롯데웰푸드, 크라운제과, 해태제과 등 주요 식품업체를 대상으로 출고가 인상 과정에서 담합 여부를 들여다보고 있다.또 지난 6월에는 대한산란계협회의 계산 고시가격 여부에 대해서도 조사에 착수했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com