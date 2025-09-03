“슈카의 990원 빵” 빵값 논란 점화... 공정위도 움직일까

3일 통계청 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 8월 빵 물가지수는 138.61(2020년=100)로 전년 동기 대비 6.5% 상승했다.
같은 기간 전체 소비자물가 상승률(1.7%)의 3배를 넘는 수치다. 통계청이 SKT의 통신 요금 인하 효과를 제외하고 추정한 물가상승률(2.3%)과 비교해도 두 배 이상이다.
빵값 상승률이 6%를 넘어선 것은 2023년 7월(8.6%) 이후 처음이며 올해 3월부터는 6개월 연속 6%대 상승률을 유지 중이다.
지난해 4~11월에는 1%미만의 안정세를 보였지만 같은 해 12월 3.3%, 올해 1월 3.2%, 2월 4.9%로 오른 뒤 급격한 상승세를 보이고 있다.
밀가루 가격은 러시아-우크라이나 전쟁 장기화의 영향으로 2023년 9월 전년 대비 45.5%까지 급등했다가 이후 하락세로 전환했지만 여전히 전쟁 이전보다 높은 수준이다.
달걀 가격 역시 지난 4월 이후 꾸준히 올랐고 8월에는 전년 대비 8.0% 뛰었다.
실제로 국내 빵값은 해외에 비해서도 높은 수준이다.
공주대 산학협력단이 공정거래위원회 의뢰로 수행한 ‘제빵산업 시장분석 및 주요 규제 경쟁영향평가’ 보고서에 따르면 2023년 기준 한국의 빵 소비자물가지수는 129로 미국(125), 일본(120), 프랑스(118)보다 높았다.
100g당 평균 빵 가격도 한국(703원)으로 프랑스(609원), 미국(588원), 호주(566원)를 앞질렀다.
보고서에는 국내 베이커리 전문점의 수익성이 크게 향상됐다는 분석도 담겼다.
국내 베이커리 전문점의 매출은 2020년 약 6조 240억원에서 2022년 약 7조 5700억원으로 25.7% 증가했으며 같은 기간 영업이익은 2700억원에서 4700억원으로 75.3% 급증했다.
양산빵 시장도 확대 중이다. 2018년 2조8372억 원 규모였던 시장은 2022년 3조9589억 원으로 연평균 8.7% 성장했다. 이는 전체 식품 판매 증가율(6.0%)를 상회하는 수치다.
1kg당 생산 단가는 2020년 2009원에서 2022년 4534원으로 오른 반면 같은 기간 판매단가는 2485원에서 5591원으로 크게 올라 단가 격차가 확대됐다.
보고서는 최종 결론을 비공개했다.
특히 양산빵 소매 시장에서 SPC삼립의 매출액 점유율이 80%에 달해 사실상 독점력이 존재할 가능성도 제기됐다.
이와 관련 공정거래위원회는 지난 4월부터 농심, 오리온, 롯데웰푸드, 크라운제과, 해태제과 등 주요 식품업체를 대상으로 출고가 인상 과정에서 담합 여부를 들여다보고 있다.
또 지난 6월에는 대한산란계협회의 계산 고시가격 여부에 대해서도 조사에 착수했다.
