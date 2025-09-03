문화체육관광부와 영화진흥위원회가 배포하는 영화관 입장권 6천원 할인권 신청이 시작된 25일 서울 용산구의 한 영화관이 관람객들로 붐비고 있다. 2025.07.25 사진=한경 최혁 기자

넷플릭스를 비롯한 글로벌 OTT에 밀려 위기설이 터져나오고 있는 영화 및 극장 산업이 정부주도의 할인 행사를 통해 활력을 되찾을지 관심을 모이고 있다.3일 문화체육관광부(이하 문체부)에 따르면 영화진흥위원회(이하 영진위)와 함께 9월 8일 오전 10시부터 영화 관람료 6000원 할인권 잔여분 약 188만 장을 재배포한다.문체부는 내수 진작을 통한 민생 회복과 영화산업 활성화를 위해 2차 추가경정예산 271억 원을 확보해 지난 7월 25일부터 영화 관람료 할인권 450만 장을 배포한 바 있다.이번 배포는 9월 2일까지 사용되지 않은 잔여 할인권을 재배포하는 것으로 할인권은 9월 8일 오전 10시부터 멀티플렉스 영화상영관 CGV, 롯데시네마, 메가박스, 씨네큐 누리집과 응용프로그램에서 사용할 수 있다.또한 1차 배포 시기와 마찬가지로 독립·예술영화전용관, 작은영화관, 실버영화관 등 다양한 형태의 영화관에서도 할인권을 제공할 예정이다.2차 배포 때는 할인권 사용률을 높이기 위해 결제 시 선착순 사용 방식으로 변경된다. 영화관별로 온라인 회원 쿠폰함에 할인권이 1인 2매씩 자동 지급되며 결제 시에 할인권을 사용하게 된다.각 영화관이 보유한수량이 소진되면 할인은 종료되고 회원별 쿠폰함의 미사용 할인권도 자동 소멸한다.문체부는 1차 배포 기간인 7월 25일부터 9월 2일까지 영화상영관을 찾은 관객 수는 일평균 약 43만 5000 명으로 2025년 1월 1일부터7월 24일까지의 일평균 관객 수 대비 약 1.8배 증가하는 등 할인권이 영화에 대한 국민의 관심을 높이는데 기여했다고 평가했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com