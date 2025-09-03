사진=한솔교육 제공

한솔교육(대표 변두성)이 6~10세 전문 공부방ㆍ학원 브랜드 ‘한솔 노피곰’의 신규 TV CF를 지난 9월 1일 공개했다고 밝혔다.이번 광고는 지상파와 어드레서블 TV를 통해 방영되며, ‘한글떼기를 넘어 긴글떼기의 시대’를 주요 메시지로 내세워 한솔교육의 노하우가 집약된 학습법을 소개한다. 또한 전국 거점의 엘리베이터 및 병원 미디어보드 광고도 함께 집행해 다각적인 홍보 활동을 전개한다.한솔 노피곰은 신규 TV CF 온에어를 기념해 소비자 참여 이벤트를 마련했다. 9월 1일부터 15일까지는 ‘초성 퀴즈 맞히기’, 16일부터 30일까지는 광고 속 ‘긴글떼기’ 키워드 노출 횟수를 맞히는 이벤트가 진행된다. 두 이벤트 모두 한솔 노피곰 공식 블로그와 인스타그램에서 참여 가능하며, 당첨자에게는 네이버페이 포인트가 제공된다.한솔 노피곰은 파닉스 학습법과 특허받은 교구를 통해 쉽고 빠른 ‘한글떼기’를 도우며, 국내 최초 16단계 수준별 레벨읽기/독해로 ‘긴글떼기’를 완성한다. ‘한글떼기+긴글떼기’ 듀얼 학습 방식은 문해력 강화가 요구되는 시대적 흐름에 부응하며, 학부모들로부터 긍정적인 평가를 받고 있다. 더불어 수해력ㆍ사고력까지 아우르는 프로그램을 함께 제공해 6~10세 필수 역량을 균형 있게 성장시킨다.지난 3월 론칭한 공부방ㆍ학원 브랜드 한솔 노피곰은 불과 6개월 만에 가맹 교실 120호점을 돌파하며 빠른 성장세를 보여주고 있다. 회원 수도 꾸준히 증가하며 현장의 높은 수요를 입증한다.한편, 9월 1일부터는 학부모 설명회 연계 이벤트도 진행된다. 한솔 노피곰 홈페이지에서 사전 신청 후 참석 시 최대 15,000원의 네이버페이 포인트를 받을 수 있다.한솔교육 관계자는 “이번 TV CF 온에어를 통해 유초등 학부모 생활권에 밀착한 다양한 매체에서 ‘한글떼기’에서 ‘긴글떼기’로 이어지는 차별화된 학습법을 알리며 한솔 노피곰의 교육 철학을 폭넓게 전할 수 있을 것으로 기대한다”며, “앞으로도 아이들이 즐겁게 배울 수 있는 환경 조성에 집중하고, 가맹 교실 확대와 지역 기반 홍보 전략을 통해 브랜드 입지를 더욱 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com