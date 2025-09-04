사진제공 = FINCA(핀카)

라이프스타일 브랜드 FINCA(핀카)가 오는 9월, FW25 시즌 러그 컬렉션을 공개한다.브랜드 슬로건 “Finally, Creative Artistic World” 아래 선보이는 이번 프리미엄 아트피스 라인은 공간을 예술적으로 정의하는 새로운 라이프스타일을 제안한다.핀카는 창립 초기부터 러그 카테고리에서 독창적인 컬러와 패턴으로 주목받으며, 높은 판매 실적과 대중적 인지도를 바탕으로 국내 시장에 빠르게 안착했다. 생활 아이템을 넘어 공간의 분위기를 결정짓는 ‘주인공 아이템’으로 러그를 끌어올린 것이 브랜드 성장의 핵심이었다.이번 FW25 캠페인은 이러한 정체성을 확장해, 예술의 대중화를 한 단계 진전시키며 개인의 취향과 감각이 담긴 공간 창조를 제안한다.캠페인의 콘셉트는 ‘어린 시절의 공간 만들기’다. 기억과 공간, 그리고 이를 잇는 사물들을 통해 마침내 마주한 ‘나’에 대한 이야기를 담았다.핀카 아티스트가 직접 드로잉한 패턴을 활용한 아트피스 러그가 주축이 되며, 곧 출시될 유니크한 베딩·홈웨어와 함께 가장 개인적이고 예술적인 공간으로 들어가는 여정을 보여준다.컬렉션은 크게 세 가지 라인으로 구성된다. 첫 번째는 프리미엄 아트피스 러그(57만~190만 원대)다.핀카 디자이너의 직관과 감각, 그리고 아티스트 협업을 기반으로 제작된 이번 라인은 러그를 넘어 예술적 가치가 담긴 오브제로 제안된다.이를 통해 핀카는 ‘예술적 감각을 일상으로 확장하는 브랜드’라는 정체성을 강화하며 프리미엄 아트피스 라인을 본격적으로 선보인다.두 번째는 베스트셀러 라인의 확장이다. 큰 사랑을 받아온 빈티지 라인을 비롯해, FW25 콘셉트를 반영한 다채로운 디자인이 추가된다.세 번째는 홈 라이프스타일 카테고리 강화다. 베개·이불·매트리스 커버 등 침실 제품군은 FINCA 디자인 스튜디오 특유의 컬러 레이어드(Color Layered) 기법을 적용해 확장되며, 감각적인 인테리어 완성도를 높인다.핀카는 이번 FW25 캠페인을 통해 종합 라이프스타일 브랜드로의 기반을 한층 강화할 예정이다.한편, 출시는 9월 4일 프리미엄 아트 러그 단독 프리오픈(Exclusive Press Launch)을 시작으로, 9월 8일 29CM 쇼케이스 및 공식 온라인 스토어에서 동시 공개된다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com