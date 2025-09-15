이노와이어리스의 미래 모빌리티 산업 관련 다양한 솔루션이 담긴 전시 부스 이미지. 사진=이노와이어리스

국내 통신 소부장 기업인 이노와이어리스는 3분기까지 부진한 실적 흐름이 이어질 전망이나 4분기엔 2021년, 2023년에 버금가는 역대급 분기 실적 달성이 예상된다. 2025년 실적 기준 PBR 1배 미만으로 여전히 저평가되어 있으며 2026년 미국·한국 주파수 재할당 및 신규 할당이 예정되어 있다. 2025~2026년 미국 AT&T CAPEX 가이던스 상향 조정 등 통신장비 업황 개선 가능성이 감지되고 있고 국내와 일본, 미국을 중심으로 매출처가 확대되는 양상이다.마지막으로 LIG 계열사로 편입 후 M&A를 통한 성장이 본격화되는 가운데 2026년 방산 매출 증가가 본격화될 전망이기 때문이다. 3분기까지도 부진한 실적이 지속될 전망이나 밸류에이션으로 보면 강한 주가 하방 경직성이 나타나는 가운데 점차 재료·실적을 기반으로 주가 상승이 나타날 전망이다. 중장기적인 관점하에 매수에 나설 것을 권한다.이노와이어리스는 2025년 1분기에 이어 2분기에도 적자를 지속했다. 주력인 일본과 스몰셀 매출이 부진했기 때문이다. 특별한 문제가 없었음에도 가을 이후로 전 사업 부문 매출 지연 양상이 나타나면서 상반기 내내 실적이 부진했다. 3분기까지도 특별한 반전은 없을 것으로 보인다. 올해는 일본 및 국내 통신사향 스몰셀 매출이 4분기에 집중될 전망이고 기대했던 방산 매출도 계절적 성수기인 4분기에 몰리는 현상이 나타날 전망이기 때문이다.하지만 2025년 4분기엔 역대 최대 매출액 달성이 예상되며 2026년 상반기 흑자 기조 속에 내년엔 유의미한 이익 성장이 기대된다. 2025년 4분기 연결 매출액은 전년 대비 29% 성장한 754억원, 연결 영업이익은 39% 성장한 89억원을 기록하면서 연결 영업이익은 2021년 4분기에 육박하는 수준일 테지만 연결 매출액은 역대 최고를 달성할 전망이다.2026년 연간으론 30% 연결 매출액 성장 속에 연결 영업이익은 10배 이상 성장하는 모습이 기대된다. 올해와는 달리 미국, 한국 등 주요 국가에서 새로운 주파수 할당 및 재배치가 이루어지고 신규 단말기가 출시될 전망이기 때문이다. 그룹 주력인 방산 매출도 이노와이어리스 중심으로 본격 증가하는 모습을 기대할 수 있을 것이란 판단이다.단기 실적 부진으로 걱정이 크겠지만 어찌 보면 지금이 이노와이어리스를 싸게 살 수 있는 적기일 수도 있다. 상반기 실적이 좋았다면 주가가 이 가격일 리 없기 때문이다.2018년 이후 이노와리어리스는 단 한 번도 적자를 보지 않았다. 시장이 과점화되었고 선발사업자이기 때문이다. 4분기 대규모 흑자로 올해도 흑자 기조를 이어갈 것임과 통신장비 업황이 2026~2029년 호황기로 접어들 것임을 감안하면 좋은 매수 기회가 될 것 같다.김홍식 하나증권 애널리스트2025 상반기 통신 부문 베스트 애널리스트