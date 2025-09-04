여의도 증권가 스케치./2025.9.2. 사진=한경 문경덕 기자

자사주 소각 논의에 대한 정치권의 논의가 본격화되는 가운데 올해 자사주를 소각한 기업 수가 이미 지난해 전제를 넘어선으로 나타났다.4일 금융투자업계와 대신증권, 유안타증권에 따르면 올해 들어 8월 말까지 자사주 소각을 공시한 기업은 총 206곳으로 집계됐다. 이중 유가증권시장 상장사는 120곳,코스닥 상장사는 86곳이다. 이는 지난해 177곳이었던 수치를 이미 넘어선 수준이다.자사주 소각 규모도 늘었다. 올해 8월 말 기준 소각액은 약 5619억원으로 지난해 4809억원을 앞질렀다.이런 배경에는 정치권의 제도 변화 움직임이 작용한 것으로 풀이된다 자사주 소각 의무화를 골자로 한 상법 개정안이 이번 정기국회에서 본격 논의될 예정이기 때문이다.관련 법안을 발의한 의원은 더불어민주당의 김현정 의원과 김남근 의원, 조국혁신당의 차규근 의원 등이다.김현정 의원안은 자사주를 원칙적으로 취득 즉시 소각하도록 규정했고 김남근 의원안은 소각 기한을 1년으로 설정했다. 차규근 의원의 개정안은 소각 기한을 6개월로 했다.정치권의 움직임에 발맞춰 투자자들도 자사주 비중이 높은 지주사 및 금융주 중심으로 매수세를 보이고 있다.실제로 3차 상법 개정안이 예고된 지난달 25일 이후 과녈 종목의 주가는 일제히 상승세를 나타냈다.대표적인 지주사 종목인 SK는 지난 3일 기준 12.15% 상승했고 LS와 HD현대는 각각 9.41%, 6.23% 상승했다.증권주 중에서는 부국증권이 28.41% 오르며 두드러졌고 대신증권 10.91%, 신영증권 9.33%, 미래에셋증권 4.10% 상승 흐름을 탔다.이경연 대신증권 연구원은 “향후 핵심 이슈는 자사주 소각”이라며 “상법 개정과 맞물려 기업들의 소각 발표가 전년 수준을 넘어섰고 입법과 단기적 제도 개선이 병행되면서 자사주 규제 강화와 자본 시장 구조 개혁은 지속될 전망”이라고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com