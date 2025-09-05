공공지원민간임대 아파트 ‘파주금촌 금호어울림’, 추가 임차인 모집 앞둬

최근 급등한 집값과 끊이지 않는 전세 사기 사건 등으로 인해 국민들의 주거 불안정성에 대한 우려가 날로 커지고 있다. 특히 전세 계약 종료 이후 보증금을 돌려받지 못하는 사례가 빈번하게 발생하면서, 주택을 선택할 때 '안정적인 거주 환경'이 그 어느 때보다 중요한 기준으로 부각되고 있다.이러한 흐름 속에서 공공지원민간임대 아파트가 실수요자 중심의 주거 대안으로 주목받고 있다. 단순한 임시 거주 공간을 넘어, 실질적인 주거 안정을 도모할 수 있는 현실적인 해법으로 자리매김하고 있는 것이다.공공지원민간임대는 정부가 제도적으로 지원하고 민간이 참여해 공급하는 임대주택 형태로, 시장의 효율성과 공공의 안전성을 결합한 모델이다. 특히 시세 대비 저렴한 임대료, 장기간 거주 가능 등 다양한 이점이 결합되어 있어 실수요자들 사이에서 만족도가 높은 편이다.무엇보다 HUG(주택도시보증공사)의 보증 제도가 적용되어 있다는 점은 큰 강점으로 꼽힌다. 보증금 미반환 사고가 빈번한 현 시점에서, 보증금 반환에 대한 안정성이 제도적으로 확보된다는 점은 실수요자들에게 매우 큰 신뢰 요인으로 작용한다. 이는 전세 사기로 인한 불안을 해소하고, 거주자가 심리적 안정을 갖고 생활할 수 있는 기반을 제공한다.실제로 초기 자금 부담이 상대적으로 크지 않아 2030세대나 신혼부부, 노부부 등 내 집 마련에 어려움을 겪는 계층에게 현실적인 선택지가 되고 있다.전문가들은 이러한 공공지원민간임대 모델이 단기적인 주거 대안을 넘어, 중장기적인 주거 안정 정책의 핵심 축으로 발전할 가능성이 높다고 평가하고 있다. 특히 최근에는 교통 접근성이 좋은 역세권을 중심으로 공급이 확대되고 있어, 실질적인 주거 수요와도 맞물리고 있다.이런 가운데, 공공지원민간임대인 ‘파주금촌 금호어울림’이 9월 12일(금) 모집공고 및 추가 임차인 청약접수를 진행할 예정이다. 청약접수는 주택홍보관에서 9월 12일(금)부터 21일(일)까지 현장접수로 진행될 예정이다.‘파주금촌 금호어울림’은 파주시 금촌동에 위치한 풍부한 생활 인프라를 갖춘 노른자 입지에 공급되는 단지로, 수요자들의 높은 관심을 받고 있다. 주변 시세 대비 저렴한 임대료(특별공급: 시세의 80% 이하, 일반공급: 95% 이하)를 통해 월세 부담을 줄인 점이 주목을 받았다.실제 단지는 경의중앙선 금촌역을 도보로 이용할 수 있는 역세권에 위치해 있으며, 평택파주고속도로 금촌IC도 인접해 수도권 및 광역 지역으로의 이동이 편리하다. 여기에 반경 약 6km 거리에 위치한 운정중앙역(GTX-A 노선)을 이용하면 서울역까지 20분대 도달이 가능하다.풍부한 생활 인프라도 눈여겨볼 만하다. 단지 인근에는 금촌초가 있어 어린 자녀의 안전한 통학이 가능하며, 문산중, 금촌고, 제일고 등도 가까운 거리에 있다.피트니스, 작은 도서관, 맘스테이션, 어린이집 등이 들어설 예정이며, 아이 돌봄 서비스, 홈케어, 코인세탁실, 무인택배함, 차량 점검 서비스 등 실생활 편의를 고려한 다양한 주거 서비스도 제공할 계획이다.한편 이번 추가 임차인 모집은 청년 특별공급과 일반공급으로 진행되며, 청년특별공급은 만 19~39세 미혼 무주택자 중 소득기준(전년도 도시근로자 월평균소득 120% 이하)을 충족해야 한다. 일반공급은 만 19세 이상 무주택 세대구성원이면 청약통장·소득·자산·거주지역 제한 없이 신청 가능하다. 청약은 세대당 1건만 가능하며, 동·호수는 무작위 추첨으로 배정된다.아울러 일반분양도 동시 진행할 예정이다. 특히, 수요자들에게 인기가 많은 전용 74㎡ 타입도 분양이 예정돼 있다.‘파주금촌 금호어울림’ 홍보관은 경기도 파주시 금촌동 일원에 마련돼 있으며, 홈페이지에서 관심 고객 등록을 하면 관람 일정을 안내받을 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com