◆관세 물가 우려되지만 금리인하 기대

◆금리인하 속도 빠르면 완화될 수급 부담

미국 중앙은행(Fed)은 2024년 총 3차례 회의에 걸쳐 100bp(=1%p)의 인하를 단행한 이후 올해에는 동결 기조를 이어가고 있다. Fed가 올해 내내 동결 기조를 보이고 있는 것은 미국의 경기는 여전히 견고한 모습을 보이고 있는 가운데 도널드 트럼프 대통령이 취임한 이후 부과하기 시작한 관세가 물가를 높이는 요인으로 작용하기 때문이다. 제롬 파월 Fed 의장은 계속해서 관세는 수입업자, 유통과정 그리고 최종 소비자 중 누군가는 비용을 부담해야 하며 관세가 물가에 미치는 영향이 뚜렷해질 때까지 기준금리를 유지하면서 지켜볼 것이라고 언급했다.하지만 최근 Fed 내부에서도 기조의 변화가 확인되고 있다. 7월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 Fed는 기준금리를 동결했지만 월러와 보먼 Fed 이사는 향후 고용시장의 둔화에 대비해 금리인하를 주장했다. 2명의 Fed 이사가 금리 결정과 다른 주장을 한 것은 1993년 12월 이후 처음으로 있는 일이다. 물론 파월 의장은 2명의 금리인하 주장에도 불구하고 기자회견에서 인하 시점에 대해 조심스러운 모습을 보였다. 다만 8월 잭슨홀 심포지엄에서 변화된 모습을 보여줬다.매해 8월 말이면 캔자스시티 연방준비은행은 와이오밍주에서 잭슨홀 심포지엄을 개최한다. 글로벌 중앙은행 관계자, 저명한 경제학자가 모여 경제 현안에 대해 소통을 하는 학술적인 자리였지만 글로벌 금융위기 이후 Fed 의장이 잭슨홀 심포지엄에서 중요한 발언 및 정책 변화를 발표하면서 금융시장이 주목하기 시작했다.이번 잭슨홀 심포지엄에서도 파월 의장의 연설이 있었다. 파월 의장은 잭슨홀 심포지엄에서 관세가 물가에 미치는 영향은 명확하게 드러나고 있다고 언급했다. 특히 7월 생산자물가가 전월 대비 0.9% 상승하면서 향후 소비자물가에 전가될 가능성이 더 높아졌는데 파월 의장도 시기와 폭에 대해서는 불확실하지만 향후 몇 달 동안 관세에 따른 물가상승 영향을 더 확인할 수 있다고 언급했다. 4월부터 본격화된 트럼프 대통령의 관세정책이 이제 본격적으로 물가에서 확인할 수 있음을 시사한 것이다.다만 기존에는 관세에 따른 물가상승의 영향이 일시적일지 혹은 일회성으로 마무리될지 불확실하다고 언급했지만 잭슨홀 심포지엄에서는 관세가 물가에 미치는 영향은 일회성으로 마무리될 것이라고 언급했다. 즉 관세로 수입하는 품목의 가격이 상승하겠지만 한 차례 인상에 그치며 이에 따라 물가상승률도 한 차례 상승하고 마무리된다는 것이다.관세에 따른 물가상승 영향이 일시적으로 마무리될 것으로 예상되는 근거로 약한 수요를 언급했다. 팬데믹 이후 미국의 강한 경기를 지탱해온 것은 견고한 고용시장이었다. 4월에 트럼프 대통령이 관세를 부과하면서 고용시장은 둔화될 것으로 전망됐지만 지속해서 견고한 모습을 보이면서 Fed도 경기에 대한 자신감으로 금리인하를 서두를 필요가 없었다.하지만 그간 관세에도 불구하고 견고한 모습을 유지하고 있었던 고용지표에서도 균열이 확인됐다. 미국의 7월 고용자 수는 7만3000명 증가하면서 시장 예상치(10만6000명)를 하회했다. 특히 미국의 고용자 수는 직전 2개월치가 수정되는데 5~6월이 총 25만8000명이 하향 조정됐다. 미국에서 고용지표 통계가 존재하는 1979년 2월 이후 데이터를 보면 직전 2개월치가 총 20만 명 이상 하향 조정된 사례는 코로나가 발생했던 2020년 3~4월밖에 없었는데 2025년 7월 25.8만 명이 하향 조정되면서 20만 명 이상 하향 조정된 세 번째 사례로 기록됐다.파월 의장은 신규 고용자 수 증가가 2024년에 비해 약화된 것을 언급했으며 실업률은 낮지만 공급과 수요가 모두 크게 둔화된 특이한 균형이라고 언급했다. 향후 이러한 비정상적인 상황은 고용시장의 하방 리스크를 증가시킨다고 언급하면서 이러한 위험이 현실화됐을 경우 해고가 급증하면서 실업률이 상승할 리스크가 크다고 언급했다. 기존과 달리 고용시장에 대한 우려를 보다 키우면서 금리인하를 주장한 것이다.Fed의 무게중심이 물가에서 고용시장에 대한 우려로 이동한 만큼 Fed는 9월 FOMC에서 기준금리를 인하할 것이다. 물론 Fed 내부에서도 고용시장이 여전히 견고하다고 빠르게 기준금리를 인하할 필요는 없다는 주장도 상당하다.다만 완만한 금리인하를 주장한 위원들이 바라보는 고용시장은 현재 시점이다. 팬데믹으로 짧은 침체를 겪었던 2020년을 제외하면 미국의 고용시장은 계속해서 기업들의 구인건수가 실업자보다 많은 초과 수요 상태가 지속됐는데 2025년 7월 초과 수요상태는 모두 해소가 됐다. 향후 고용시장은 지속해서 둔화되는 모습이 나타날 가능성이 높은데 고용시장이 둔화됨에 따라 Fed의 금리인하 속도는 더 빨라질 것으로 예상한다.금리인하 속도가 빨라진다면 미국 30년 등 장기물 금리도 하락할 것이다. Fed가 금리인하를 단행하면서 하락할 것이라는 기대와 달리 미국 30년 금리는 5%에 근접하고 있다.프랑스, 영국, 독일 등 유럽에서 재정적자에 대한 우려가 나타나면서 미 국채 금리도 영향을 받고 있는 가운데 지난 8월 29일 미국 연방항소법원에서 트럼프 행정부가 국제비상경제수권법(IEEPA)을 근거로 부과한 관세가 위법이라고 판결을 내리면서 미국도 재정에 대한 우려가 나타났기 때문이다.지난 7월 감세안이 통과되면서 확대될 것으로 예상됐던 재정적자 폭의 상당 부분을 관세 수입으로 상쇄시킬 수 있었지만 트럼프의 관세 부과가 위법으로 최종 판결될 경우 미국도 재정적자에 대한 우려가 더 확대될 수 있는 것이다.다만 장기물의 미 국채 금리가 미국 재정적자에 따른 민감도가 커진 것은 금리인하 기대감이 크지 않은 상황에서 재정적자가 증가하고 있기 때문이다.관세 부과가 위법으로 판결될 경우 재정적자의 폭이 증가할 수 있지만 역사적으로 보면 1998~2001년을 제외하면 미국은 항상 재정적자를 기록했다. 특히 2020년 코로나로 지원금을 살포하면서 미국의 재정적자는 3조1000억 달러를 기록했다.이런 대규모 재정적자에도 Fed의 완화적인 통화정책으로 2020년 미 국채 30년의 금리는 2%를 넘지 않았다. 즉 고용지표가 둔화되는 모습을 보인다면 Fed의 금리인하 속도는 더 빨라질 것으로 예상되며, Fed의 금리인하를 단행하는 속도가 빨라진다면 지금 시장을 지배하고 있는 재정적자 및 국채 수급에 대한 우려는 완화될 것이다. 이에 따라 미 국채 30년의 금리는 하락할 것으로 예상한다.임재균 KB증권 애널리스트