본 칼럼은 한국퇴직연금데이터의 2025년 9월에 발간된 퇴직연금용 ETF 분석 리포트에 기반했다.

미국에서는 전체 가계의 12.8%, 약 1690만 가구가 상장지수펀드(ETF)를 보유하고 있다. 2020년 이후 보유 비중은 가파른 상승세를 보이고 있으며 이는 투자 방식의 뚜렷한 변화를 상징한다. 반면 한국에는 이에 상응하는 가구 단위 ETF 보유율 통계가 없다. 통계청의 가계금융복지조사는 금융자산을 주식·펀드 등으로 묶어 발표하기 때문에 ETF만 분리한 지표는 제공하지 않는다. 그럼에도 2025년 6월 기준 개인의 ETF 일평균 거래대금 비중이 30.3%에 달한다는 사실은 한국 투자자들이 기관투자가보다 ETF를 훨씬 적극적으로 활용하고 있음을 보여준다.미국의 확정기여형 퇴직연금(DC), 특히 401(k) 제도는 여전히 뮤추얼펀드 중심의 구조를 유지하고 있다. 기록·청산 인프라가 일일 NAV 체결을 전제로 설계되어 있고, 분할주 처리나 결제·유동성 관리 등 세부 단위에서 ETF보다는 펀드가 운영상 유리하기 때문이다. 따라서 ETF 침투율은 아직 제한적이다. 그러나 증권사 서비스를 통한 ETF 직접 매매, ETF 기반 타깃데이트펀드(TDF)의 확대 등으로 도입 경로가 점차 넓어지고 있으며 확산 속도는 더 빨라질 가능성이 크다.한국의 개인퇴직계좌(IRP)와 비슷한 미국의 IRA는 개인이 직접 상품을 선택·매매하는 구조이기에 ETF 선택이 훨씬 빠르고 폭넓게 진행되고 있다. ETF 보유 가구 비중 증가와 IRA 자산의 확대는 이를 뒷받침한다. 2025년 1분기 기준 401(k) 자산은 약 8조7000억~8조9000억 달러, 전체 DC 자산은 약 12조2000억 달러에 달한다. 이 거대한 자금 풀 속에서 ETF는 ‘과도기’를 지나 확산 단계에 들어선 모습이다.한국의 퇴직연금은 미국과 달리 펀드 단계를 거치지 않고 곧바로 ETF를 실적배당형 상품의 중심으로 삼게 될 가능성이 크다. 앞으로 한국 퇴직연금의 핵심 실적배당형 상품은 TDF와 ETF가 될 것이라는 전망이다.퇴직연금 제도에서 ETF는 ‘안전자산’과 ‘위험자산’의 틀 안에서 다양한 편입 가능성이 있다. 현행 규정상 안전자산은 계좌 내에서 최대 100%까지, 위험자산은 최대 70%까지만 투자할 수 있다. 이는 ETF냐 펀드냐의 문제가 아니라 ETF가 어떤 자산을 담고 있느냐에 따라 결정된다. 국채·AA급 이상 회사채를 중심으로 한 채권형 ETF는 안전자산으로 분류되지만 주식형·리츠·원자재(금 등)를 담은 ETF는 일반적으로 위험자산이다. 다만 적격 요건을 충족하는 공모형 TDF와 TDF ETF는 예외적으로 안전자산으로 인정된다.2025년 9월 현재 퇴직연금에서 투자 가능한 안전자산 ETF는 170개가 넘는다. 한국퇴직연금데이터가 추적하는 상품만 해도 184개에 달한다. 이 가운데 글로벌 기타로 분류된 ETF는 모두 TDF ETF다. 주목할 점은 투자위험등급 1·2·3에 해당하는 ETF 중 일부가 안전자산으로 분류되어 있다는 사실이다. 특히 채권형 상품임에도 커버드콜 구조를 가진 일부 ETF가 안전자산에 포함된 점은 투자위험등급 체계와 퇴직연금 안전자산 분류 기준이 다소 일관성이 부족하다는 인상을 준다.위험자산으로 분류된 ETF는 국내테마·글로벌테마 비중이 압도적으로 크다. 반면 장기 포트폴리오의 핵심 축이 되어야 할 국내 시장대표·글로벌 시장대표 ETF(실물·패시브)는 소분류를 들여다보면 여전히 공급이 부족하다. 이는 한국 퇴직연금에서 ETF 활용의 잠재력을 보여주는 동시에 자산운용사가 퇴직연금 시장을 겨냥해 만들어낼 수 있는 ETF의 여지가 크다는 뜻이기도 하다.ETF는 이미 글로벌 자산운용 시장에서 거스를 수 없는 트렌드다. 퇴직연금에서도 마찬가지다. 다만 한국의 퇴직연금은 제도적·상품적 측면에서 여전히 뒤처져 있다. 금융회사와 보험사 입장에서는 퇴직연금 전용 상품의 수수료가 낮아 판매 유인이 부족하고, ETF 중에서도 대표시장 패시브 ETF는 ‘팬시하지 않다’는 이유로 외면받기 쉽다. 이로 인해 시장에서 충분히 공급되지 않는 구조적 문제도 존재한다.퇴직연금 관련 사업을 하며 화려하지 않은 상품을 시장에 안착시키는 일이 얼마나 어려운지를 매순간 실감한다. 그러나 ETF가 퇴직연금 포트폴리오에서 차지할 비중은 앞으로 더 커질 수밖에 없다. 제도가 늦게 출발한 만큼 오히려 글로벌 트렌드를 빠르게 흡수해 퇴직연금 시장의 도약을 앞당길 기회가 지금 우리 앞에 놓여 있다. 자산운용사가 팬시하지 않은 것을 만들고도 생존할 수 있는 시장환경을 만들어 줘야 퇴직연금 가입자들도 혜택을 받을 수 있다. 당장은 난감한 상황이다.영주 닐슨 한국퇴직연금데이터 대표 겸 성균관대 SKK GSB 교수