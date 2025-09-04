꽃샘식품 ‘본비 6년근 홍삼본’ 코스트코 입점

식품 기업 ㈜꽃샘식품이 다가오는 추석을 맞아 발효 홍삼 음료 ‘VONBEE 6년근 홍삼本(본)’을 전국 코스트코 매장에서 선보였다.‘본비 6년근 홍삼본’은 6년근 발효 홍삼을 핵심 원료로 사용해 깔끔한 맛과 깊이 있는 풍미를 구현한 것이 특징이다. 특히 올리고당 대신 사양벌꿀을 더해 홍삼 특유의 쓴맛을 줄이고 부드럽고 자연스러운 달콤함을 더했다. 여기에 영지버섯·대추·생강·계피·구기자 등 전통 원료를 배합해 맛과 균형을 고루 갖춘 특별한 레시피로 개발됐다.또한 일반적인 홍삼 음료 파우치가 50ml 용량인 데 비해, ‘본비 6년근 홍삼본’은 70ml 파우치를 적용해 더욱 넉넉한 양을 제공한다. 입 모양에 따라 곡선으로 설계된 라운드형 파우치는 휴대성과 편의성을 높였으며, 흘림 없는 디자인으로 야외 활동이나 사무실에서도 간편하게 즐길 수 있다. 고급스러운 패키지 디자인 덕분에 다가오는 명절·기념일 선물용으로도 적합하다.꽃샘식품 관계자는 “원료부터 포장까지 세심하게 준비한 소비자 중심 상품을 출시했다”며, “코스트코 입점 상품은 까다로운 품질 기준이 적용되어 런칭되는 만큼, 이번 입점은 소비자 접근성 확대 및 코스트코 멤버십 고객 대상 혜택 제공에 큰 의미가 있다. K-홍삼의 위력이 세계적으로 뻗어나가고 있는 만큼, 국내 입점을 시작으로 해외 시장으로 점진 확대해 나갈 전망”이라고 밝혔다.한편, 꽃샘식품은 오는 9월 8일부터 14일까지 전국 코스트코 매장에서 ‘본비 6년근 홍삼본’ 시음 행사를 진행한다. 행사 기간 동안 소비자들은 제품을 직접 맛볼 수 있으며, 9월 한 달 간 오프라인 매장에서 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.현재 ‘본비 6년근 홍삼본’은 전국 코스트코 오프라인 매장과 코스트코 온라인몰에서 만나볼 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com