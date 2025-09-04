프린트카페, ‘유피클라우드’ 내 유해사이트 접속 차단 시스템 적용

프린트카페가 클린한 매장 환경을 만들고자, 유해사이트 접속 차단 기능을 자체 개발 및 ‘유피클라우드’ 내에 적용 중에 있다고 밝혔다.프린트카페의 차단사이트 관리 시스템은 불법·음란·도박·게임 등 불필요한 사이트를 본사 차원에서 직접 등록·차단할 수 있어, 고객은 옆자리의 불필요한 화면 노출에 신경 쓰지 않고 작업에 집중할 수 있다.또한 이 같은 보안 환경은 전국 매장에 동일하게 적용되며, 특정 사이트를 전체 매장에 일괄 지정할 수도 있고 각 매장별 요청에 따라 개별 지정할 수도 있다는 것이 업체 측 설명이다.프린트카페 관계자는 “매장을 찾는 고객 대부분은 증명서 출력, 과제, 업무 문서 등 꼭 필요한 작업을 위해 방문한다”며 “일부 비정상적인 사용으로 인해 분위기가 저해되지 않도록, 전국 모든 매장의 PC에서 발생할 수 있는 유해사이트 접속 문제를 선제적으로 관리 중에 있어 누구나 쾌적하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 제공하고 있다”고 말했다.이어 “앞으로도 무인 매장의 편리함을 넘어, 고객이 믿고 사용할 수 있는 클린한 환경을 유지하는 데 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com