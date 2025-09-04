의대 정원에 반발해 병원을 떠났던 사직 전공의 상당수가 업무 현장에 복귀한 1일 서울 시내 한 대형병원에서 의료진이 이동하고 있다.2025.09.01 최혁 기자

정부가 필수의료 위기를 막기 위해 의료 수가를 대폭 인상했지만 의사들은 여전히 등을 돌리고 있다. 고강도 업무와 의료 소송 리스크, 24시간 업무 대응 등 단순히 수가 인상만으로 해소할 수 없는 구조적 문제라는 지적이다.4일 건강보험심사평가원이 김민애 국민의힘 의원실에 제출한 자료에 따르면 정부의 수가 인상 정책에도 불구하고 필수의료의 위기는 계속되고 있다.2016년 전체 진료비 중 필수의료 행위 비중은 14.6%였으며 2020년까지도 변화가 없었다. 이후 2022년 대규모 수가 저정으로 20.9%까지 상승했지만 2023년 19.3%, 2024년 19.2%로 다시 하락했다.올해 상반기(1∼6월)에는 19.8%로 소폭 반등했지만 여전히 20%를 넘지 못했다.재정적 보상이 확대됐음에도 전체 진료비 증가 속도를 따라가지 못하면서 구조적 문제 해결에는 한계가 있다는 분석이다.더 심각한 문제는 환자 수 감소다. 필수의료의 핵심축인 소아청소년과의 연간 환자 수는 2016년 605만 명에서 올해 상반기 394만 명 수준으로 줄었다. 산부인과도 같은 기간 604만명에서 436만명으로 감소했다.저출생 영향외에도 필수의료 인프라가 무너지고 있다는 우려가 제기된다.심평원 자료에 따르면 정부는 심장수술, 대동맥박리 수술, 신장이식, 태아치료 등 고위험 고난도 수술에 대해 2023년부터 2025년 사이 상대가치점수를 큰 폭으로 상향 조정하며 저수가 구조개선에 나섰다.하지만 재정적 유인만으로 의사들이 필수의료 현장에 복귀하도록 만들기 어렵다는 점이 확인됐다. 고된 업무, 잦은 의료 소송 위험, 24시간 응급 대응 등은 단순히 수가 인상만으로 해소할 수 없는 구조적 문제라는 지적이다.김미애 의원은 ”단순히 수가를 올리는 것만으로는 의사들이 필수의료 현장으로 돌아오게 만들기 어렵다는 현실을 보여준다“며 ”수가 현실화와 더불어 과도한 업무 부담을 줄이는 근무환경 개선, 지역별 의료 격차 해소 등 종합적인 정책 패키지가 함께 추진돼야 한다“고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com