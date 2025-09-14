러트닉 “韓.日 9000억달러로 경제안보기금 조성”

미국 워싱턴DC의 한 건물에 트럼프 대통령의 대형 걸개사진이 걸려 있는 모습. 사진 AP=연합뉴스

합의문 없이 끝난 회담

볼모로 잡힌 자동차 관세

국부펀드의 유혹에 빠진 미국

“동맹이 제일 나쁘게 대했다”

한·미 정상회담이 열린 8월 25일 오전 워싱턴DC 백악관 기자실로 향하는 길이었다. 옆에 있던 다른 한국 기자가 “이게 뭐야!”라고 외쳤다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국에서 숙청이나 혁명이 일어나고 있느냐는 글을 SNS에 올린 것이다.서둘러 도착한 백악관 기자실도 술렁이고 있었다. 한국 기자들이 가장 예민하게 반응한 것은 당연한 일이었지만 미국 기자들도 ‘이게 무슨 말이냐’며 의문을 갖는 이들이 있었다. 곧 정상회담이 예정되어 있는데 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령처럼 면박을 당하는 장면이 연출될 수도 있다는 우려가 적지 않았다.결과적으로 회담은 무난하게 종료됐다는 평가가 적지 않다. 강유정 대통령실 대변인은 “합의문이 필요없을 정도로 분위기가 좋았다”고 전했다. 화기애애한 분위기 속에서 이재명 대통령이 서명한 펜에 트럼프 대통령이 보인 관심, 이 대통령을 위대한 대통령이라고 추어올린 글 등이 하루 종일 화제가 됐다.하지만 ‘합의문이 필요없을 정도로’라는 표현은 찜찜함을 남겼다. 한·미 양국은 정상회담을 앞두고 분명 공동성명과 팩트시트 등의 구체적인 합의문을 준비하고 있었다. 그런데 회담 당일은 물론 다음 날까지도 합의문은 나오지 않았다. 양국 간에 이견이 있었다는 뜻이다. 모호한 문구로 덮기 어려운, 근본적인 시각차가 있었다는 방증이다. 위성락 국가안보실장은 “경제통상 분야 안정화에 관해 세부 내용에 대한 협의 과정은 좀 남아 있다”고 말했다.이번 회담에 관여한 통상 관계자들에 따르면 양국 정부는 지난 7월 30일 타결한 관세 협상의 내용을 확정하는 합의문을 작성하려 했으나 회담 직전까지 이견을 좁히지 못했다. 당시 미국 정부는 한국에 대한 상호관세를 25%에서 15%로 낮추기로 하고 자동차 및 자동차부품에 대한 품목관세도 15%를 적용하기로 했다. 또 반도체와 의약품 등 다른 분야에 대해서도 최혜국 대우를 하겠다고 약속했다.한·미 자유무역협정(FTA)을 체결한 한국으로서는 15% 관세도 결코 작은 변화가 아니다. 3500억 달러 규모 대미투자와 1000억 달러 규모 에너지 구입을 약속한 대가로 트럼프 정부의 고무줄 관세를 약간 낮추는 수준에 머문 셈이다.그러나 미국 측은 품목관세에 대한 내용을 합의문에 적시하는 것을 받아들이지 않았다. 근거가 될 수 있는 문서가 없기 때문에 현재 대한, 대일 자동차 관세는 25%가 그대로 적용되고 있는데 이 상황이 이어지는 것이다. 한 통상 관계자는 “미국 측의 생각이 바뀌었다고 보진 않는다”고 말했다. 자동차 관세를 15%로 낮추고 최혜국 대우를 하겠다는 구상은 그대로라는 것이다. 다만 그 약속을 명문화하기 전에 한국에서 최대한 원하는 것을 얻어내려는 것이 미국의 의도였다.정상회담을 앞두고 미국은 한국이 약속한 이른바 대미투자기금 3500억 달러에 대한 운영 주도권을 자신들이 갖겠다고 요구했다. ‘미국 조선업을 다시 위대하게(MASGA)’ 프로젝트를 내세운 한국은 그동안 3500억 달러 중 1500억 달러를 조선업 전용으로 운용하겠다고 요구했지만 미국은 이 부분에 부정적이었다.조선업 협력을 원하면서도 펀드 할당에 부정적이었다는 대목은 이례적으로 들린다. 미국에 대한 투자이고, 오히려 다른 분야에 비해 구체적인 계획을 포함하는 펀드인데도 환영하지 않았다는 것은 펀드의 성격에 대해 미국이 처음부터 다른 구상을 가지고 있다는 것을 뜻한다.하워드 러트닉 상무장관의 여러 인터뷰를 종합하면 그 단초가 드러난다. 러트닉 장관은 CNBC와의 인터뷰에서 “일본과 한국, 그리고 다른 나라들의 돈으로 국가경제안보기금을 마련하겠다”고 밝혔다. 그는 “트럼프 대통령이 관세를 활용해 성사시킨 거래로 이들 국가는 미국의 사회기반시설 건설을 위해 우리에게 자금을 댈 것”이라고 했다. “강력한 미국이 세계의 성공에 필수적이란 점을 근본적으로 이해한 국가들의 약속에서 비롯된 것”이라는 설명을 덧붙였다.그는 앞서 일본으로부터 5500억 달러 투자 약속을 받아낸 관세 협상 후 인터뷰에서도 일본이 “트럼프 대통령에게 고치고 싶은 부분을 마음대로 고치라며 돈을 내는 것”이라고 표현했다. 러트닉 장관은 일관되게 한국과 일본은 돈을 내며 트럼프 대통령이 그 돈을 마음대로 쓴다고 표현하고 있다. 트럼프 대통령 본인도 ‘나의 지시대로(at my direction)’ 일본이 5500억 달러를 미국에 투자하기로 했다고 트루스소셜에 적었다. 기존 협정과 각종 법률은 무시한 채로 일단 임의의 관세를 매기겠다고 위협해서 동맹국에 대가를 치르게 한다는 구상을 성공시켰다는 게 트럼프 정부의 생각이다.법적 안정성이 약하다는 지적이 대통령 선거 전부터 있었음에도 불구하고 국제비상경제권한법(IEEPA)을 이용해 상호관세를 부과한 것은 상호관세가 지속적으로 남아 있지 못하더라도 협상카드로서 사용 가능하다는 판단에서 비롯된 것으로 보인다.러트닉 장관은 CNBC 인터뷰에서 일본의 5500억 달러, 한국의 3500억 달러를 합해 9000억 달러를 종잣돈 삼아 설립될 국가경제안보기금 구상을 언급했다. 그는 이 기금이 “국부펀드는 아니다”며 “납세자의 돈이 들어가지 않는다”고 강조했다. 그러나 미국 측 한 관계자는 “모든 것은 국부펀드 구상에서 비롯된 것”이라고 지적했다. 이름이나 그 정의가 국부펀드에 해당하지 않더라도 재정과 별도의 주머니를 만들어서 트럼프 정부가 전권을 행사할 수 있는 모종의 기금을 만들겠다는 구상 자체는 유사하다는 것이다.트럼프 대통령이 국부펀드를 만들겠다고 생각한 것은 오래전부터다. 지난 1월 취임한 후에는 실행에 옮기려고 했다. 그는 국부펀드 조성을 검토하도록 상무장관과 재무장관에 지시하는 행정명령에 지난 2월 서명했다. 당시에는 틱톡 지분 50%를 중국에서 받으면 그 지분을 국부펀드에 넣자는 아이디어가 거론됐다. 그러나 중동이나 노르웨이, 알래스카주와 같은 석유 생산지역에서 주로 운영되는 국부펀드가 37조 달러에 달하는 부채에 시달리는 미국 연방정부에 적합하지 않다는 지적이 쏟아졌다. 카토 연구소는 “민간 부문의 경제활동을 정부로 이전하는 것”이라며 “정부 주도의 자산관리라는 새로운 관료적 실험에 불과하다”고 비판했다.하지만 수개월이 지난 지금 트럼프 정부는 이 구상을 구체적으로 실현하기 위한 퍼즐을 맞춰가고 있다. 인텔에 주기로 한 보조금을 대가 삼아 지분 10%를 인수해서 국유화하는 것이나 희토류 광산업체 지분을 인수하고 방산업체, 조선업체 지분을 확보하겠다는 구상은 앞서 틱톡 지분 50%를 받으면 국부펀드에 넣겠다고 했던 아이디어와 매우 비슷하다. 엔비디아와 AMD가 중국에서 반도체를 팔았을 때 15% 통행세를 거두기로 한 것도 마찬가지다.여기에 화룡점정을 찍어준 것이 한국과 일본이다. 석유는 나지 않지만 동맹국에서 ‘뜯어낸’ 9000억 달러를 가지고 만들기로 한 경제안보기금은 국부펀드의 유사품이다. 인텔 지분 등의 소유 주체가 아직 공개되지는 않았으나 장기적으로 트럼프 정부는 장기적으로 ‘국가안보’를 구실 삼아 활용할 수 있는 자금원을 마련하는 구조를 만들 것으로 예상된다. 이런 점에서 1500억 달러 조선업 전용 펀드라는 한국 측 제안은 미국의 이런 구상에 방해가 되는 요소라고 판단했을 가능성이 있다. 미국이 펀드 운영의 주도권을 갖겠다고 계속 요구하는 배경이기도 하다.트럼프 대통령은 동맹이 그동안 미국을 제일 나쁘게 대했다는 언급을 수시로 반복했다. 이는 과장이 섞인 표현이 아니다. 실제로 트럼프 정부 관계자들은 제2차 세계대전 이후 미국의 역사가 스스로 동맹에 착취당하는 처지를 자처한 역사였다고 인식하고 있다. 따라서 이 정도의 비용을 받아내는 것은 전혀 문제라고 생각하지 않는 경향이 뚜렷하다. 오히려 그동안 빼앗긴 것을 돌려받는다는 인식이 강하다.한 전직 미국 관료는 “미국 통상 관계자가 공개적으로 한국과 일본에 대한 우리의 전략은 갈취(shakedown)라고 말했다”고 전했다. 지금까지 가져간 만큼 돌려놓는 것이 마땅하다는 것이 백악관의 인식이다. 이런 인식에 기반한 합의문 작성을 한국 정부는 받아들일 수 없었을 것이다. 품목관세 인하가 금세 이뤄지지 않을 수도 있는 까닭이다.미국이 쉽게 요구 수위를 낮출 가능성은 낮아 보인다. 가짜뉴스라고 하면서도 회담 직전 ‘숙청’ 글을 올린 트럼프 대통령의 메시지는 뚜렷하다. 진실이 어떻든 한국 내 분열된 정치 상황을 알고 있으며 이를 한국에 대한 압박 수단으로 활용할 수도 있음을 내비친 것이다.워싱턴=이상은 한국경제 특파원