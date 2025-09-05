서울 시내 한 프랜차이즈 카페에서 아르바이트생들이 일을 하고 있다./2025.8.11 임형택 기자

전국에서 공공기관이나 기업을 사칭한 노쇼(전화주문 사기)로 발생한 피해약이 400억원을 넘어섰지만 경찰의 검거율은 1%에도 못 미치는 것으로 나타났다.5일 국회 행정안전위원회 소속 박정현 더불어 민주당의원이 경찰청에서 제출받은 ‘시도별 노쇼 사기현황’에 따르면 올해 1월부터 7월까지 전국적으로 총 2892건의 노쇼 사기가 발생했다.이로 인해 자영업자와 소상공인들이 입은 피해약은 무려 414억원에 달했다.이러한 사기 수법은 공공기관이나 대기업을 사칭해 대량 주문을 가장한 뒤 선결제나 대리 구매를 요구하고는 약속 장소에 나타나지 않는 방식으로 이뤄졌다.지역별로는 경기도가 577건(79억원)으로 가장 많았고 이어 경북 284건(38억원), 서울 281건(33억원), 전북 216건(35억원) 순으로 집계됐다.하지만 28000건이 넘는 사건 중 실제 검거된 경우는 단 22건(81명)에 불과했다. 검거율로 환산하면 0.7% 수준에 그쳤다.박 의원은 “전화주문 사기는 유명한 공공기관과 기업의 이름을 빌려 소상공인을 현혹하게 만드는 악질 범죄”라며 “서민을 울리는 악질 범죄를 뿌리 뽑고, 0.7%에 머물러 있는 검거율을 높이기 위해 경찰이 더 많은 관심을 가져야 한다”고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com