경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 2025.1.23 사진=연합뉴스

SK하이닉스가 고대역폭 메모리(이하 HBM)호조를 등에 업고 2분기 글로벌 D램 시장에서 또 한번 1위 자리를 지켰다. 삼성전자와의 격차는 더 벌어지며 독주체제를 굳혔다.5일 시장조사기관 옴디아에 따르면 올해 2분기 전 세계 D램 시장 매출은 전 분기 대비 17.3% 증가한 309억 1600만 달러(약 43조원)을 기록했다. D램 가격 상승과 HBM 출하 확대가 시장 성장을 이끌었다는 분석이다.기업별 점유율에서는 SK하이닉스가 지난 1분기 보다 2.6%포인트 오른 39.5%의 점유율로 2분기 연속 1위를 기록했다.삼성전자는 같은 기간 33.3%로 분기보다 소폭 하락하면 2위에 머물렀고 두 업체간 점유율 격차는 6.2%포인트로 확대됐다.매출 기준으로도 SK하이닉스는 122억 2600만 달러를 기록하며 삼성전자(103억 달러)와 약 19억 달러 차이를 벌렸다.SK하이닉스가 D램 점유율에서 삼성전자를 넘어선 건 올해 1분기가 처음으로 삼성전자가 1992년 세계 1위를 차지한 이후 33년 만의 순위 교체다.또 다른 시장조사기관 트랜드 포스 역시 SK하이닉스의 점유율이 1분기 36%에서 2분기 38.7%로 상승하며 선두 자리를 유지했다고 밝혔다.SK하이닉스는 HBM기술력을 기반으로 연간 D램 1위 달성 가능성도 높아지고 있다.특히 HBM시장에서는 50%이상의 점유율을 확보하며 AI반도체 수요가 급증한 엠비디아 등 주요 빅테크 기업에 대부부의 물량을 공급중이다.올해 HBM은 이미 완판 상태며 내년 물량 계약도 진행 중이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com