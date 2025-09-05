명륜진사갈비, 가뭄 겪는 강릉시에 긴급 생수 1만 병 지원

지난 4일 ㈜명륜당이 운영하는 숯불돼지갈비 프랜차이즈 명륜진사갈비가 강릉 지역 가맹점주들과 함께 극심한 가뭄으로 생활용수 부족 위기를 겪고 있는 강릉시에 생수를 긴급 지원했다.강릉 지역은 6개월 강수량이 평년의 절반 수준에도 미치지 못했다. 생활용수의 주요 공급원인 오봉댐의 저수율은 4일 오전 기준 13%대까지 떨어지며 급격히 고갈, 시 전역에 걸쳐 정상적인 용수 공급이 불가능한 상황에 놓였다. 시민들은 제한적 급수 조치와 병행해 생수를 구입해 사용하는 등 일상생활에 큰 불편을 겪고 있다.이에 명륜진사갈비는 가뭄 위기로 큰 어려움을 겪고 있는 강릉 시민들에게 도움을 전하고자 생수를 지원했다.전달식은 9월 4일 강릉시청에서 진행됐다. 이날 행사에는 김상영 강릉부시장을 비롯해, 명륜진사갈비 강릉 주문진점 김민선 대표, 강릉 입암점 황애정 대표, 강릉 유천점 이화채 대표 등 직원과 가족들이 함께 참여했다. 이번 후원 물품은 500ml 생수 1만 병 규모로, 강릉시를 통해 식수난에 직면한 지역 주민들에게 우선 전달될 예정이다.명륜진사갈비 관계자는 “가뭄으로 인해 일상에 큰 불편과 어려움을 겪는 강릉 시민들에게 조금이나마 도움이 되고자 이번 지원을 결정했다”며 “하루빨리 단비가 내려 강릉 시민들의 목마름이 해소되길 기원한다”고 말했다.명륜진사갈비는 이번 긴급 지원 이전에도 사회적 책임을 다하기 위한 다양한 활동을 이어왔다. 올해에만 전국 무료급식소 후원 캠페인, 자립준비청년 지원사업, 집중호우 피해지역 구호물품 지원 등 전국 단위의 나눔 활동을 지속적으로 전개해 왔다.명륜진사갈비는 앞으로도 전국 가맹점과 협력해 지역사회의 목소리에 귀 기울이고, 위기 상황에서 실질적 도움이 될 수 있는 사회공헌 활동을 적극 이어간다는 방침이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com