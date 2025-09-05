홈 한경BUSINESS [부고] 손수근(삼성물산 건설부문 홍보부장)씨 본인상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202509054820b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.09.05 10:20 수정2025.09.05 10:20 민보름 기자 ▲손수근씨(삼성물산 건설부문 홍보부장) 별세, 박소영씨(한국관광공사) 남편상, 서영·재영씨 부친상=4일, 서울아산병원 장례식장 32호, 발인 7일 오전 8시40분, 장지 서울추모공원민보름 기자 brmin@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 우리 회사 금고에는 비트코인이 쌓여 있다. 한 100조쯤?[비트코인 A to Z] 올해 꼭 읽어야 할 가장 스타일리시한 심리 스릴러[서평] 토지보상 행정소송의 마지막 승부수…단 한 번의 감정[감정 평가] ‘유럽의 술’ 와인은 한식과 잘 맞을까? [김동식의 와인 랩소디] 스노우플레이크, AI 시대 스노우의 역할[돈 되는 해외 주식]