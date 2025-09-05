▲손수근씨(삼성물산 건설부문 홍보부장) 별세, 박소영씨(한국관광공사) 남편상, 서영·재영씨 부친상=4일, 서울아산병원 장례식장 32호, 발인 7일 오전 8시40분, 장지 서울추모공원

민보름 기자 brmin@hankyung.com