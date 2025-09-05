KCC글라스 홈씨씨 수원점에서 전시·판매 중인 아티잔 제품의 모습

프리미엄 사각싱크볼 전문기업인 아티잔(대표 천명구)이 KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 ‘홈씨씨’ 수원점에 입점하며, 다양한 주방 환경에 최적화된 프리미엄 제품을 전시·판매한다고 5일 밝혔다.이달 홈씨씨 수원점에 입점한 아티잔은 현대적인 인테리어를 갖춘 주방 공간 연출과 이와 어울리는 사각싱크볼 제품을 다수 선보인다. 이를 통해 방문객은 현장에서 제품의 디자인과 기능을 직접 비교하며, 자신의 주방 환경에 가장 적합한 모델을 쉽게 선택할 수 있다.대표 판매 제품으로는 △싱크볼과 배수구를 일체화한 ‘심리스(SEAMLESS)’, △국내 최초 듀얼 패턴을 적용한 ‘엠보(EMBO)’, △수납 효율을 높인 ‘포켓-엠보(POCKET-EMBO)’ 등 아티잔의 높은 기술력과 감각적인 디자인이 집약된 프리미엄 제품군으로 구성됐다.‘심리스’ 제품은 싱크볼과 배수구가 완전 일체화된 하이엔드 제품으로, 기존 싱크볼에서 문제시된 접합부 이물질, 물때, 세균번식, 곰팡이 등의 문제를 해결하고 모던한 주방 연출을 가능케 한다.특히 고강도 스테인리스와 정밀 금형 공정을 통해 실용성은 물론 유지관리 측면에서도 기능적 완성도를 크게 높였다.‘엠보’ 제품은 국내 최초로 바닥과 벽면에 서로 다른 마감 기법을 적용한 듀얼패턴 제품이다. 바닥은 스크래치에 강한 입체 엠보 패턴을, 벽면은 세련된 헤어라인 마감을 적용해 실용성과 심미성을 동시에 갖췄다. 표면 전체에는 오염·물얼룩 방지 마감을 더해 관리가 용이하며, 장기간 깨끗하게 사용할 수 있다.엠보 패턴의 바닥면 마감은 심리스 제품에도 포함된다.‘포켓 엠보’ 제품은 엠보 싱크볼에 공간 활용과 편의성을 극대화한 제품으로, 싱크볼 벽면에 독립적인 포켓 공간을 설계해 세제, 수세미 등 세척 용품을 깔끔하게 수납할 수 있다. 특히 포켓 바닥은 미세한 경사를 두어 물고임 없이 자연스럽게 배수되도록 했으며 중앙에는 슬림한 고정봉으로 수납 용품을 안정적으로 보관할 수 있다.이외에도 싱크볼과 배수구를 매끄럽게 연결해 배수 효율을 높인 ‘풀리토(Pulito)’, 고급스러운 바이브레이션 마감과 컬러감을 갖춘 ‘빈티지(Vintage)’, 상업용으로 인기 높은 ‘커머셜(Commercial)’ 등 고객의 사용 목적과 선호도에 맞춘 제품군도 선보인다. 또 방음·결로 방지에 뛰어난 노이즈리덕션 시스템, 내부 공간을 넓힌 10R 코너 설계, 33도 경사 가공 등 실용성을 높인 적용 기술도 현장에서 확인할 수 있다.모든 제품은 고강도 스테인리스와 현대적인 디자인을 결합했으며, EDU858(엠보), PEDU858(포켓-엠보) 등 일부 모델은 엠보 커버, 올스탠 배수구, 와이어바스켓 등이 패키지로 제공된다. 또 폭포수 등 다양한 분사모드를 탑재한 6-WAY 고급수전으로도 교체 구매가 가능하다.천명구 대표는 “아티잔은 제품의 작은 디테일까지 고려한 혁신적인 설계로, 일상의 번거로움을 줄이고 주방의 품격을 다층적으로 높였다”며 “홈씨씨 수원점은 다양한 주방 연출과 제품이 전시된 만큼, 신혼부부 등 고객에게 가장 필요한 제품을 쉽게 구매할 수 있는 최적의 공간”이고 말했다.한편 KCC글라스 홈씨씨 수원점은 이달 롯데하이마트가 새롭게 입점해 인테리어 제품 구매부터 1대1 맞춤 시공 상담, 가전 구매까지 한 번에 해결할 수 있는 원스톱 홈 리모델링 복합 쇼핑 공간으로 거듭났다.홈씨씨 매장 제품을 구매한 고객이 롯데하이마트 제품까지 함께 구매하면 구매 금액대별로 최대 30만원의 할인 혜택을 받을 수 있으며, 자세한 행사 기간 및 내용은 홈씨씨 홈페이지와 공식 인스타그램 채널에서 확인할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com