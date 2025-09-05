학습 지원 교육 프로그램에 참여한 아동들

맞벌이 가정 증가로 인한 아동 돌봄 공백 문제가 사회적 이슈로 떠올랐다. 여성가족부가 발표한 ‘2023 가족실태조사’에 따르면, 초등학생 아동의 약 11.3%가 방과 후 2시간 이상을 홀로 보내고 있는 것으로 나타났다. 방과 후 시간대 아동의 주요 보호 주체는 학원에 집중되고 있으나, 오후 6시 이후의 ‘야간돌봄’ 수요는 여전히 해소되지 않고 있다.이러한 현실을 반영해 국제아동권리 NGO 세이브더칠드런과 한국공항공사는 야간돌봄교실 ‘포티야(夜)놀자’ 프로그램을 운영하고 있다. 이 사업은 김포공항 인근 지역의 맞벌이 가정 아동을 대상으로, 저녁 시간 동안 안전한 보호는 물론 학습 지원, 예체능 활동 등 다양한 교육 프로그램을 제공해 아동의 전인적 성장을 도모하는 것이 핵심이다.해당 사업은 특히 저녁 시간대 돌봄 공백을 해소하는 데 기여하며 지역사회로부터 긍정적인 평가를 받고 있다.실제 사업에 참여하고 있는 아동가정의 보호자는 “생계를 유지하기 위해 야간까지 근무해야 했지만, 아이를 혼자 두는 것이 늘 불안했다”며 “이제는 아이가 안전한 공간에서 친구들과 함께 공부하며 의미 있는 시간을 보내고 있어 마음이 놓인다”고 전했다. 이어 “마음 편히 생계활동이 가능하다보니 생활의 여유가 생기면서 아이가 먹고 싶어 하는 음식을 사줄 수 있어 가정에 긍정적인 변화가 생겼다”고 덧붙였다.아이 역시 “혼자 있는 것 보다 친구들과 함께 있어 마음이 편하고 재미있다. 배워보고 싶었던 유튜브 영상만들기 수업도 들을 수 있어서 좋다”고 말했다.관계자는 “‘포티야(夜)놀자’는 단순한 돌봄을 넘어 아동의 보호권과 발달권을 보장하는 아동권리 기반 프로그램으로 평가받고 있다”며 “한국공항공사와 세이브더칠드런은 해당 사업을 2026년까지 지속 운영할 계획”이라고 전했다.한편, 자세한 내용은 세이브더칠드런 공식 홈페이지 내 ‘야간돌봄의 새로운 기준: 포티야(夜)놀자’ 페이지에서 확인할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com