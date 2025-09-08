락피도, 어린이 키성장 돕는 건강기능식품 ‘롱앤키’ 출시

생애주기별 영양 설계 전문 브랜드 락피도가 키성장 기능성 원료인 유산균발효굴추출물(FGO)이 함유된 어린이 건강기능식품 ‘롱앤키’를 새롭게 출시했다.이번 신제품은 기능성 원료 중 국내 성장 결과를 보유한 최신 원료인 유산균발효굴추출물(FGO)을 비롯해 아연, 셀렌, 비타민B6 등 성장기 어린이에게 좋은 7가지 멀티비타민·미네랄이 들어 있는 어린이 키성장 개별인정형 제품이다.'롱앤키'의 주 원료인 유산균발효굴추출물(FGO)는 ‘바다의 우유’라 불리는 굴을 유산균으로 발효해 얻은 어린이 키성장 기능성 원료로 6개월의 인체적용시험 결과, 섭취 군 어린이에게서 평균 3.78 cm 성장 효과가 나타났으며, 대조군 대비 30% 더 높은 성장율을 기록했다. 이 외에 성장 속도, 신장 표준편차 등 어린이의 4가지 성장 관련 지표에서도 유의미하게 개선되었다.또한 한국, 미국 등 4개국 특허 및 6건의 SCIE 논문을 통해 안정성을 검증 받은 원료로 안심하고 섭취할 수 있다.21년 건기식 노하우를 가진 락피도의 어린이 맞춤 설계를 통해 합성향료나 착색료 없이 오렌지와 망고 농축액으로 맛을 잡아 아이들이 간식처럼 맛있게 즐길 수 있도록 오렌지망고맛 스틱 젤리로 출시됐다.락피도 관계자는 “롱앤키는 안전하게 자녀의 키 성장을 도와주고 싶은 부모님들의 바람을 담은 제품으로, 하루 1포 맛있고 간편한 섭취를 통해 아이들 스스로 키성장에 대한 자신감을 키울 수 있을 것”이라고 전했다.한편, 신제품 '롱앤키’는 전국 소아청소년과 및 대상웰라이프몰에서 만나볼 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com