홈 한경BUSINESS [부고] 박무호 유진그룹 상무 빙부상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202509055733b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.09.05 15:46 수정2025.09.05 15:46 안옥희 기자 ▲추성국 씨 별세, 박무호(유진그룹 상무·유진한일합섬 경영관리실장) 씨 빙부상 = 4일, 전남 완도대성병원 장례식장 특2호실, 발인 6일 10시, 장지 전남 완도군 완도읍 장좌리 선영.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 농식품부, 계란 산지가격 180원 → 174원 인하 다담리테일, 다담식자재마트 쌍촌점 9월 5일 개장 LG엔솔·현대차 합작 美 공장 불체자 단속, 출장자 수십명 연행 '날벼락' ‘우아함의 황제’ 조르지오 아르마니 별세 “공보의 부족?” 한의사가 채우겠다 vs 의사 행세 말라 정면충돌