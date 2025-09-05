▲추성국 씨 별세, 박무호(유진그룹 상무·유진한일합섬 경영관리실장) 씨 빙부상 = 4일, 전남 완도대성병원 장례식장 특2호실, 발인 6일 10시, 장지 전남 완도군 완도읍 장좌리 선영.


안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com