초등 학습지 엘리하이, 문해력 향상 콘텐츠 제공…“문해력, 초등 시기부터 잡는다”

초등 시기의 문해력 학습은 단순히 국어 과목에만 국한되지 않는다. 글의 주제를 도출하고 요지를 빠르고 정확하게 파악하는 능력은 이후 중·고등학교 국어는 물론 영어, 사회, 과학 등 전 교과 학습의 기본이 된다. 따라서 초등 단계에서부터 문해력을 체계적으로 키우는 것이 향후 학업 성취도에 중요한 밑바탕이 된다.메가스터디교육의 초등 학습지 엘리하이는 이러한 중요성에 맞춰, 초등학생들의 문해력 향상을 위한 다양한 콘텐츠를 제공하고 있다.우선 초등 국어 전문 강사진의 문해력 특강 강좌가 운영된다. 맹지현 강사의 ‘뿌리깊은 초등 국어 독해력’, 심민경 강사의 ‘디딤돌 독해력’, 윤지영 강사의 ‘빠작-비문학 독해’ 등 독해 베스트셀러 교재를 활용한 특강에서는 글의 종류 파악부터, 주제 및 요지 추론, 글의 구조적 분석까지 독해 전 과정을 다룬다. 더 나아가 수능적 사고 훈련까지 연결해 초등 시기부터 고등 교육까지 이어지는 문해력 기반을 다질 수 있도록 돕는다.또한 엘리하이는 ‘엘리하이 북클럽’을 통해 초등 시기에 꼭 읽어야 할 분야별 필독서, 교과 수록 동화, 베스트셀러 등을 제공한다. ‘마법 천자문’, ‘전사들’, ‘어린이 수학동아’ 등 아이들이 좋아하는 다양한 도서가 수록돼 문해력 향상은 물론 독서 습관과 배경지식 형성에도 효과적이다.이 밖에도 필수 어휘를 다양한 예문과 게임으로 학습할 수 있는 어플 ‘도전! 어휘왕’을 비롯해 ‘기적의 독해력’, ‘1일 1독해’, ‘한 문장 정리의 힘’ 등 예비초부터 초6까지 학년별 수준에 맞춘 다양한 콘텐츠가 문해력 향상을 돕고 있다.엘리하이는 10일의 무료 체험 서비스를 운영 중이다. 무료 체험 신청 시 문해력 특강은 물론 영어, 수학, 사회, 과학 등 전 과목 콘텐츠를 별도의 추가 비용 없이 이용할 수 있다. 무료 체험 신청 관련 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com