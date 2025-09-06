누데이크, 하우스 노웨어 서울 ‘티 하우스’ 한정 신메뉴 출시

패션과 아트에서 받은 영감으로 새로운 판타지를 만드는 누데이크가 성수동 하우스 노웨어 서울 ‘티 하우스’에서만 선보이는 특별한 디저트 7종을 공개했다.공식 SNS를 통해 독보적인 감각의 공간과 티 컬렉션을 선보여 많은 이들의 궁금증을 자아냈던 가운데, 공예적인 아름다움을 담은 디저트의 비주얼을 공개해 뜨거운 반응을 얻고 있다.티하우스 한정 디저트 메뉴는 버섯과 아스파라거스를 형상화 한 머쉬라거(Mush-ragu), 15.5cm 신발 모양의 디저트 155mm, 실제 랍스터 살과 상큼한 디저트가 어우러진 더 랍스터(The Robster), 장미와 가시 형태를 띄며 대조적인 맛과 질감의 조화를 담은 뷰티 앤 비스트(Beauty & Beast), 그리고 티와 함께 가볍게 즐길 수 있는 스몰 토크(Small Talk)로 구성된다.또한 디저트 메뉴 5종과 함께 ‘티 하우스’에 입문하기 좋은 티 페어링 메뉴 2종도 함께 선보였다.시가와 위스키처럼 보이는 스모크(Smoke)는 캐러멜과 시나몬향이 어우러진 스페셜 티 더 마피아(The Mafia)와 오렌지, 넛트 필링으로 채워진 디저트의 조화로 예기치 못한 미식 경험을 선사한다.4가지 디저트로 구성된 챕터 4(Chapter 4)는 오크통에 숙성된 와인을 연상시키는 스페셜 티 샤토 누아르(Chateau Noir)와 초콜릿, 치즈, 견과류와 같은 와인 안주를 품은 디저트와 조화를 이루며 티를 즐기는 새로운 경험을 제안한다.누데이크만의 센티드 티와 감각적인 디저트를 함께 즐길 수 있는 하우스 노웨어 서울 ‘티 하우스’는 9월 6일 공식 오픈하였으며, 상세한 정보는 누데이크 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com