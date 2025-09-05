“기업결합 조건 위반?” 대한항공 좌석 장사 자충수 될까

대한항공이 ‘이코노미석 좌석 축소’ 논란이 일자 결국 관련 계획을 전면 재검토하기로 했다.좌석 너비를 줄이고 수익을 늘리려던 전략이 소비자 반발과 공정거래위원회의 감시 강화로 역풍을 맞은 것이다.5일 대한항공에 따르면 중단 거리 노선에 투입될 보잉 777-300ER 항공기의 기내 환경 개선 작업이 전면 재검토에 들어갔다.대한항공은 지난달 이 항공기 11대에 프리미엄석을 신설하고 이코노미석은 기존 3-3-3 배열에서 3-4-3 배열로 바꾸겠다고 발표한 바 있다.이에 이코노미석 공간 축소에 대한 ‘닭장 좌석’ 비판이 쏟아지며 여론이 악화됐다.대한항공은 이미 1대에 좌석 배치를 완료했으며 나머지 10대는 기존 배열을 유지하는 쪽으로 가닥을 잡고 있다.문제는 이코노미 좌석 폭이다. 3-4-3 배열이 되면 좌우 간격은 1인치(2.54cm) 줄어들며 결과적으로 항공기 한 대당 좌석 수는 291석에서 328석으로 늘어난다.소비자 불편을 대가로 수익을 확대하려 했다는 비판이 제기된 이유다.프리미엄석 도입도 논란이다. 대한항공은 이 좌석이 이코노미 대비 1.5배 넓고 가격은 10% 비싸다고 밝혔지만 실제로는 면적이 약 1.3배 수준이며 가격은 그 이상이라는 지적도 나왔다.공정위도 이 사안을 예의주시하고 있다. 주병기 공정거래위원장 후보는 지난 3일 프리미엄석을 도입하면서 이코노미석 너비를 줄인 데 대해 “좌석 축소뿐만 아니라 소비자 후생 감소 우려가 제기되는 여러 이슈를 다각도로 살펴보겠다”고 밝혔다.대한항공은 아시아나항공과 기업 결합을 승인받는 조건으로 일부 노선에서 좌석 수와 가격 수준 유지를 약속한 바 있다.대한항공은 논란이 된 항공기가 이 조건이 적용되는 40개 노선에는 투입되지 않는다고 해명했지만 공정위는 해당 노선 적용 여부를 면밀히 검토하고 있다.소비자 불만, 공정위 감시, 언론의 질타 속에서 대한항공은 결국 한걸음 물러났지만 이번 논란은 서비스 품질보다 수익을 우선 시 하는 민낯을 그대로 드러냈다는 비판을 피하기 어렵다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com