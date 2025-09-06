이재용 삼성전자 회장. 사진=연합뉴스

삼성전자를 비롯한 5개 계열사 노조가 이재용 삼성전자 회장에게 공문을 보냈다. 성과급 제도를 경쟁사인 SK하이닉스처럼 바꿔달라는 것이 골자다.9월 6일 업계에 따르면 삼성그룹 초기업노조는 지난 2일 ‘낡은 성과급 제도와 변함없는 회사’라는 제목의 공문을 이 회장과 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장), 노태문 삼성전자 디바이스경험(DX)부문장 직무대행(사장)에게 전달한 것으로 확인됐다.이들은 공문에서 SK하이닉스가 최근 노사 합의를 통해 ‘영업이익의 10% 성과급 지급’을 확정했다는 점을 강조했다.그러면서 “반면 삼성전자는 여전히 투명하지 않은 EVA(Economic Value Added·경제적 부가가치) 방식으로 성과급 제도를 고수하고 있다”고 주장했다.이어 “EVA 방식 기준은 직원 누구도 어떻게 계산되는지 알 수 없는 ‘깜깜이 성과급 제도’라는 말 외에 달리 표현할 수 없다”며 “회사가 성과급 개선 TF를 운영해 여러 차례 회의를 진행했지만 이후 발표나 성과는 전혀 없다”고 덧붙였다.삼성 노조의 주장은 SK하이닉스의 잠정 합의안이 나온 이후 제기됐다.앞서 SK하이닉스 노사는 PS의 상한선을 폐지하고 영업이익의 10%를 성과급으로 지급한다는 내용에 잠정 합의한 바 있다. 이에 따라 직원 한 명당 1억원을 받을 수 있을 것으로 보인다.이와 달리 삼성전자와 계열사들은 연간 영업이익을 토대로 한 성과급 제도인 초과이익성과급(OPI·옛 PS)에 EVA 방식을 산정 기준으로 삼고 있다.EVA는 영업이익에서 자본비용(법인세·투자금 등)을 제외한 계산식이다. 이에 따라 영업이익의 절대 숫자가 커도 비용을 많이 썼다면 EVA는 낮을 수 있다.다만 회사 경영상 EVA의 구체적인 수치가 임직원들에게 공개되지 않는다. 해당 방식에 대한 의문이 꾸준히 제기되는 상황이다.삼성전자 최대 노조인 전국삼성전자노조(전삼노)도 지난해 7월 창사 이래 첫 총파업에 나서며 EVA로 지급하는 OPI 기준 개선을 촉구했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com