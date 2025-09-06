사진=연합뉴스

윤석열 전 대통령 재임 당시 대통령 전용기인 ‘공군 1호기’에 소주 ‘참이슬 후레쉬’ 페트병 10병이 탑재됐던 사실이 뒤늦게 알려져 논란이다.6일 윤건영 더불어민주당 의원실이 대통령경호처 소속 경비안전본부 통합보안센터로부터 받은 ‘용산 이전 2주년 계기 특별 보안관리 실태 점검 결과보고서’에 따르면 공군 1호기 탑재 물품 목록에 ‘참이슬 후레쉬(PET) 10병’이 포함돼 있었다.공군 1호기는 대통령이 해외 순방 시에 이용하는 대통령 전용기다.보고서에는 해당 품목이 ‘소모품류’로 분류되고 ‘탑재 기준’에 ‘운영관 요청 품목’이라고 명시됐다. 운영관은 청와대 청와대 살림을 책임지는 총무비서관실 산하의 부서로, 대통령의 식사와 생활용품을 관리하는 역할을 맡고 있다. 이에 대통령이 해외 순방 중에 마시기 위해 신청한 것이 아니냐는 추측이 제기된다.특히 보고서에는 ‘매 행사 시 준비 및 검측 후 탑재’라는 문구가 있기에 일회성이 아닌 순방길 마다 사실상 소주가 탑재됐을 수 있다는 의혹도 있다.실제로 윤 전 대통령이 해외 순방 중 ‘참이슬’ 소주를 활용한 기록도 있다.윤 전 대통령은 2023년 3월 16일 기시다 후미오(岸田文雄) 일본 총리와의 정상 만찬 직후 친교 행사 도중, 즉석에서 일본 에비스 생맥주에 진로 참이슬을 섞은 ‘소맥’을 만들어 마셨다. 한일관계의 융합과 화합을 위한다는 차원에서 한국의 소주와 일본의 맥주를 섞어 기시다 총리와 ‘러브샷’까지 한 것으로 알려졌다.일본 아사히(朝日)신문은 “윤 전 대통령이 기시다 당시 일본 총리와 밤늦게까지 술을 흠뻑 마셨으며, 술자리가 끝나지 않자 김건희 여사가 언성을 높여 말렸다”라는 후일담을 공개했다.윤 의원은 “국민과 국가를 대표해 공적 업무로 해외 순방을 나가는 대통령이 전용기에 자신을 위해 저렇게 주류를 잔뜩 싣고 나갔다는 황당한 이야기는 들어본 적도 경험해 본 적도 없다”며 “해외 순방을 다녀보면 1분 1초가 아쉽고 모자란 데, 순방 때마다 저렇게 행동했다는 것을 보면 대통령직에 대한 무거움과 공적 마인드 자체가 부재했음을 알 수 있다”고 지적했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com