미국 이민 당국 체포 당시 영상 공개

결박당한 채 연행되는 한국인 추정 현장 근로자 모습. 사진=ICE 영상 캡처

미국 이민당국이 공개한 현대차-LG엔솔 합작 배터리공장 이민단속 사진. 사진=ICE 홈페이지

정의선 현대차그룹 회장이 3월 24일(현지 시간) 백악관 루스벨트룸에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 지켜보는 가운데, 향후 4년 동안 210억 달러(약 30조8175억원) 규모의 대미 신규 투자 계획을 발표했다. 정 회장 옆에 장재훈 현대차 부회장, 성 김 현대차 사장, 서강현 현대제철 사장 모습. 사진=AFP·연합뉴스

미국 이민 단속 당국이 지난 4일(현지 시간) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설현장에서 벌인 불법체류·고용 단속 현장 영상과 사진을 홈페이지를 통해 공개했다.6일 이민세관단속국(ICE) 홈페이지에는 'ICE가 조지아주에서 불법 고용 및 연방 범죄를 대상으로 여러 기관과 합동 작전을 주도했다'는 제목의 언론 발표 자료가 올라와 있다.여기에는 단속 현장 사진 4장과 2분 34초 분량의 영상이 함께 실렸다.영상은 군용 차량과 다수의 차량, 헬리콥터가 현장에 들어서는 장면으로 시작했다.이번 작전은 이민세관단속국뿐 아니라 국토안보수사국(HSI), 마약단속국(DEA), 조지아주 순찰대 등 다양한 기관이 합동으로 진행했다는 것이 당국의 설명이다.이어 유니폼을 입은 마약단속국 요원 10여명이 양손 결박용으로 추정되는 끈 뭉치를 지닌 채로 건물 밖에서 대기하는 모습이 나왔다.이번 작전은 이민세관단속국뿐 아니라 국토안보수사국(HSI), 마약단속국(DEA), 조지아주 순찰대 등 다양한 기관이 합동으로 진행했다는 것이 당국의 설명이다.이어 유니폼을 입은 마약단속국 요원 10여명이 양손 결박용으로 추정되는 끈 뭉치를 지닌 채로 건물 밖에서 대기하는 모습이 나왔다.중남미 등 제3국 국적으로 추정되는 직원 두어명이 부지내 연못에 들어가 있다가 단속 요원들이 이들을 밖으로 나오게 하는 장면도 담겼다.ICE는 이번 단속 작전으로 475명이 구금됐으며, "이 중 많은 수는 방문 비자(visitors visa)를 부정하게 사용하고 있었다"고 밝혔다.이어 "체포된 이들은 비자 조건을 어겨 불법으로 일한 것으로 확인됐다"며 "단기 체류 비자나 관광 비자 소지자는 미국에서 일할 수 없다"고 말했다.또 "멕시코 출신의 한 영주권자는 여러 건의 범죄 유죄 판결을 근거로 추방 대상자로 판단돼 체포됐다"고 밝혔다.5일(현지 시간) CNN 온라인판 보도에 따르면 지난 4일 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설 현장에 있던 한 노동자는 연방 요원들이 마치 "전쟁터인 것처럼" 들이닥쳤다고 말했다.신변 우려를 이유로 익명으로 취재에 응한 이 노동자는 이민단속 요원들이 현장에 있던 노동자들에게 사회보장번호, 생년월일, 기타 신분 정보 등을 일일이 캐물은 뒤 이상이 없는 것으로 확인된 사람들에게만 약식 허가증을 내줬다고 전했다.근로자들은 이 허가증을 건설 현장 입구에서 다른 이민단속반원들에게 제시한 뒤에야 현장을 벗어날 수 있었다고 전했다.미 당국은 이번 단속으로 475명을 체포했으며 이중 대다수는 한국 국적이라고 밝혔다. 이 중 한국인은 약 300명으로 파악되고 있다.LG에너지솔루션은 이날 자사와 협력사를 합쳐 297명의 직원이 구금된 상태라고 밝혔다.이번 단속은 일단 '불법 이민 단속'이라는 도널드 트럼프 대통령의 핵심 정책 방향과 궤를 같이하는 것으로 볼 수 있다.트럼프 대통령은 대선 과정에서 이민자들이 미국 국민들의 일자리를 빼앗는다고 주장하며 불법 이민 단속을 주요 공약으로 내세웠고, 실제 재집권에 성공한 뒤에 대대적인 불법 이민 단속 작전을 벌여왔다.다만 미 당국이 자국 내 대규모 투자에 나선 해외 기업을 상대로 이 같이 대대적인 이민 단속을 실시한 것은 이례적이라는 평가가 나온다.도널드 트럼프 대통령은 미국 제조업에 다시 활력을 불어넣기 위해 관세를 지렛대로 해외 기업 투자 유치에 속도를 내는 상황이다.현대차그룹은 향후 4년간 미 전역에 260억 달러(36조1530억원)를 투자하겠다는 계획으로, 정의선 현대차그룹 회장은 지난 3월 백악관에서 트럼프 대통령이 참석한 가운데 투자 계획을 직접 발표하기도 했다.이런 점을 감안하면 이번에 대대적인 이민 단속에 나선 것은 미국에 투자하는 해외 기업에 미국 국민 고용을 최대한 압박하려는 신호탄 아니겠냐는 해석도 나온다.체포된 한국인들의 경우 B1, B2와 같은 단기 방문 비자나 ESTA(전자여행허가제)로 미국에 입국해 법률상 금지된 근로 행위를 한 경우로 추정된다.이번 단속을 계기로 한국 기업들의 미국 현지 고용·근로 실태도 재점검해야 한다는 지적도 나오고 있다.현장에서 체포된 직원들의 소속 회사는 현대차 등 본사뿐 아니라 하청업체와, 그 하청업체의 하청업체 등으로 다양했다고 미 당국은 밝혔다. 하청업체 직원들 가운데 제3국 소속 불법체류자 등이 일부 포함됐을 것으로 추정된다.한국 직원들의 경우 미국 내 근로가 가능한 합법적인 비자 없이 ESTA 등을 통해 근무했다면 불법에 해당하기 때문에 주의가 필요한 부분이다.뉴욕타임스는 "트럼프 대통령의 이민 단속의 일환인 이번 작전은 한국에 외교적 경고음을 불러일으켰다"고 보도했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com