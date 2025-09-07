한국 정부가 미국 이민 당국에 구금된 한국 기업 직원들을 대상으로 영사 면담을 시작한 것으로 확인됐다.외교부 현장대책반 관계자에 따르면 주애틀랜타 총영사관 소속 영사가 6일(현지시간) 오전 9시부터 미국 조지아주 포크스턴에 있는 이민세관단속국(ICE) 구치소에서 수감된 한국인들을 만나기 시작했다.현장대책반 관계자는 "영사 면담에서는 기본적으로 인도적 문제나 불편함이 없는지 확인하고, 미국 측에 그런 문제가 생기지 않게 해달라고 요청하고 있다"고 말했다.현재 포크스턴 구치소에는 지난 4일 조지아주 서배너에 위치한 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장(HL-GA 배터리회사) 건설 현장에서 체포된 한국인 300여명 중 대부분이 수용된 것으로 알려졌다.외교부는 서배너에 조기중 워싱턴 총영사를 반장으로 한 현장대책반을 설치했다. 현장대책반은 300여명 전원을 최대한 신속하게 면담하고 건강상의 문제나 도움이 필요한 부분이 없는지 확인할 방침이다.이민 당국은 불법 체류 등의 혐의로 체포한 이들의 체류 지위 등을 조사하고 향후 처분을 결정하기 전에 일단 이들을 구치소에 수용한다.정부는 불법 여부에 대한 시시비비는 나중에 가리더라도 일단 한국인들이 풀려나도록 하는 데 중점을 두는 상황인 것으로 전해진다.김정우 기자 enyou@hankyung.com