미국 이민당국이 공개한 현대차-LG엔솔 합작 배터리공장 이민단속 사진. 사진=ICE 홈페이지

미국 조지아주 현대차·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에 대한 대규모 이민 단속으로 한미 관계가 시험대에 올랐다고 워싱턴포스트(WP)가 6일(현지 시간) 보도했다.총 3500억달러(약 486조원) 규모의 대미 투자 패키지를 구체화하는 관세 후속 협상은 물론 한국 대기업의 대미 투자 향방 등에 큰 영향을 미칠 수 있는 사안이라는 것이다.WP는 이날 '현대자동차 공장 이민 단속으로 한미 관계가 시험대에 올랐다'는 제목의 기사를 통해 "지난 4일에 있었던 근로자 475명의 체포는 도널드 트럼프 대통령의 두 번째 임기에서 이뤄진 가장 큰 규모의 현장 단속 작전"이라며 이번 단속이 관세와 투자 관련 한미 간 수개월간의 긴장된 협상 끝에 이뤄졌다는 점에 주목했다.WP는 "현재는 한미 양국이 관세 협상이 진행 중인 민감한 시기"라며 "미국의 관세 인하를 대가로 3500억 달러에 달하는 한국의 대미 투자 유치를 강조하고 있기 때문"이라고 밝혔다.WP는 "현대·LG와 같은 한국의 주요 대기업들은 이런 투자 추진에 큰 역할을 할 것"이라며 "그러나 이번 이민 단속은 한국 기업과 정부 당국자들에게 미국 내 사업 운영의 정치적 현실에 대한 우려를 불러일으킨다"고 진단했다.WP는 "한국은 미국의 최대 교역국이자 아시아에서 가장 긴밀한 안보 동맹 중 하나지만, 관세 협상 속에서 긴장이 유지됐다"면서 "미국과 한국 당국자들은 여전히 무역 합의의 세부 사항을 조율 중"이라고 지적했다.월스트리트저널(WSJ)도 "이번 체포는 한국 정부 당국자와 현대차를 당황하게 했다"면서 한국 정부가 가까운 동맹이면서도 트럼프 행정부로부터 사전 통보를 받지 못했다고 지적했다.WSJ은 현대차가 지난 3일 '미국 내 월간 판매량이 8월에 사상 최고치를 달성했다'고 호실적을 발표할 당시에 미 당국이 이미 수색영장을 확보하고 있었다고도 전했다.지난 4일(현지 시간) 미국 이민세관단속국(ICE)과 국토안보수사국(HSI) 등은 조지아주 서배나에 위치한 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장(HL-GA 배터리회사) 건설 현장에서 대대적인 불법체류자 단속을 벌여 총 475명을 체포·구금했다. 이는 ICE 핵심 부서인 국토안보수사국 역사상 단일 현장 기준 최대 규모다.이 중 한국인이 300명을 넘는 것으로 파악됐으며 한국 정부는 구금된 이들의 건강 상태 등을 확인하기 위한 영사 면담을 시작했다.LG에너지솔루션 소속 47명(한국 국적 46명·인도네시아 국적 1명)과, HL-GA 베터리회사 관련 설비 협력사 소속 인원 250여명이 구금됐다. 현대차에선 단속된 인력이 없는 것으로 파악됐다.한국인 근로자들을 포함해 이번에 체포된 인원은 조지아주 포크스턴에 위치한 미국 이민세관단속국(ICE) 구치소에 수감돼 있다.이번 단속과 관련해 LG에너지솔루션은 7일 오전 김기수 CHO(최고인사책임자, 전무)를 미국으로 급파했다.김 CHO는 "지금은 우리 LG에너지솔루션 직원들과 협력업체 직원들 모두의 신속한 조기 석방이 최우선"이라며 "정부에서도 총력을 다해서 대응해 주시고 있는 만큼 모두의 안전하고 신속한 복귀를 위해서 최선을 다하도록 하겠다"고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com