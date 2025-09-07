서울역 택시승하차장 모습./2024.8.14 사진=한경 임형택기자

외국인 관광객에게 과도한 요금을 청구한 서울 택시 기사의 행태가 일본 방송을 통해 보도돼논란이 확산 되고 있다.일본 TBS NEWS DIG는 지난 4일 서울 명동에서 홍대까지 택시를 이용한 자사 취재진의 현장 체험 취재 결과를 방송했다.보도에 따르면 취재진이 관광객을 가장해 택시에 탑승하자 기사는 미터기를 작동하지 않은 채 목적지까지 운행했다.홍대 도착 후 기사는 요금으로 4만 5000원을 요구했고 현금으로 주면 4만원으로 깎아주겠다고 말했다. 해당 구간의 정상요금은 약 1만 2000원 수준으로 사실상 4배 가까운 요금을 청구한 셈이다.이후 이 기사는 단속에 걸렸다. 취재진은 기사에게 방송 촬영 중임을 밝히고 요금을 과도하게 받은 이유를 묻자 “손님을 명동에서 1시간이나 기다렸다”고 주장했다.이어 취재진이 “왜 미터기를 사용하지 않았느냐”고 하자 기사는 “벌금 냈잖아요”라고 말한 뒤 황급히 자리를 떴다.이 기사 행태는 단순 바가지요금에 그치지 않았다. 보도에 따르면 그는 일본인 취재진에게 1인당 1만 엔(약 9만4000원)을 주면 ‘카지노에 데려다 주겠다’, ‘유흥업소를 소개해주겠다’고 제안하며 연락처를 요구했다.해당 보도를 전한 TBS는 명동 강남 이태원 등 외국인 관광객이 많은 지역에서 피해가 반복되고 있다고 지적했다.한편 서울시는 지난달 부터 100일간 외국인 대상 불법 택시 행위 집중 단속에 나선 상태다. 특히 바가지 요금, 승차거부, 미터기 미사용 등을 중점 단속 항목으로 지정했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com