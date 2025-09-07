32년만에 산업·에너지 분리 재편

'에너지 컨트롤타워' 역할, 산업부→환경부로 배턴 터치

기업들 "'공룡 환경부' 아래 규제 논리 강화될 것"

정부의 에너지 정책 기능이 현재 산업통상자원부에서 '기후에너지환경부'로 몸집이 커질 환경부로 넘어간다.이재명 대통령이 대선 때 공약한 기후 위기 대응 강화, '재생에너지 대전환'에 힘을 싣기 위한 조처다.더불어민주당과 정부는 7일 국무총리 서울공관에서 고위당정협의회를 열고 산업통상자원부의 에너지 정책 부서 대부분을 환경부로 넘기는 내용의 정부 조직 개편 방향을 확정했다.환경부는 '기후에너지환경부'로 확대, 산업통상자원부는 '산업통상부'로 축소된다.에너지 정책이 산업 정책과 분리되는 것은 1993년 상공부와 동력자원부가 합쳐져 상공자원부가 만들어진 이후 32년 만에 처음이다.전통적으로 원유와 가스, 석탄 등 에너지를 거의 전적으로 수입에 의존하는 한국은 오일쇼크 등 위기를 여러 차례 겪으면서 안정적 에너지 수급을 경제안보의 관점에서 각별히 중요하게 여겨왔다.이번 개편은 기후 위기 대응과 탄소중립 시대 준비에 정책 역량을 쏟겠다는 의지의 표현으로 평가된다.이 대통령은 후보 시절 기후 위기 대응과 에너지 정책을 아우르는 컨트롤타워로서 기후에너지부를 신설하겠다고 공약한 바 있다.일각에서는 산업부 기능 축소를 두고 정부 통상 대응력이 약화할 수 있다는 우려의 목소리도 나온다.미국발 통상 위기가 지속 중인 '비상 국면'에서 정부 통상 대응력이 약화할 수 있다거나, 환경부 비대화로 규제 논리가 앞서고 전기요금도 가파르게 올라 기업 경영에 부담이 커질 수 있다는 우려다.또한 에너지를 절대적으로 수입에 의존하는 현실에서 기후 위기 대응에 정책 힘이 쏠릴 경우 상대적으로 에너지 수급, 국내외 자원 개발 등 '에너지 안보' 고려가 약화할 수 있다고 걱정하는 목소리도 나온다.에너지·기후 정책의 시너지 효과를 내겠다는 구상이지만 석유·가스·석탄 등 전통 에너지 관리 기능만 산업부 잔류하면서 에너지 정책이 '이원화'돼 비효율을 낳을 수 있다는 우려도 나온다.정부 발표에 따르면 기존 산업부 2차관이 관장하는 에너지정책실 조직 중 에너지정책관·전력정책관·재생에너지관·원전산업정책국·수소경제정책관 등 대부분이 환경부로 이관되지만 자원개발·석유·가스·석탄·광물 업무를 맡는 자원산업정책국만 산업부에 남는다.산업부가 맡고 있던 원전정책도 건설과 수출로 기능이 쪼개진다. 원전정책국에서도 원전산업정책과·원전환경과 등 건설·운영 핵심 부서는 모두 환경부로 옮기되 최근 웨스팅하우스와 지재권 합의 문제로 논란이 일었던 원전 수출 업무를 담당하는 원전전략기획관만 그대로 산업부에 둔다.이에 따라 산업부 산하 주요 에너지 공기업 중에서도 한전과 발전 공기업들, 한수원은 환경부 소관이 된다. 반면 석유공사와 가스공사 등 공기업은 계속 산업부 소관으로 남는 형태가 될 전망이다.이에 따라 환경부가 기존 한국수자원공사에 더해 에너지 공기업들까지 거느리는 '공룡 부처'가 됐다는 평가가 나온다.기업들 사이에서는 이번 정부 조직 개편으로 환경부 기능 확대, 산업부 기능 축소로 규제 논리가 한층 강해질 수 있다는 우려의 목소리가 나온다. 상대적으로 비싼 재생에너지 비중 확대 드라이브가 걸리면 전기요금이 가파르게 상승해 기업 경영 부담이 커질 수 있다는 것이다.원전 건설과 운영까지 기후에너지환경부 업무로 조정되면서 원전 업계에서는 향후 11차 전기본에 반영된 2기를 포함해 신규 원전 건설이 최대한 억제돼 원전 생태계가 다시 위축되는 게 아니냐는 우려의 목소리가 나오고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com