‘대원 장경호 거사 50주기 추모 및 대한불교진흥원 창립 50주년 기념 법회’ 단체 사진. 동국제강그룹 장세욱 부회장, 동국제강그룹 장세주 회장, 대한불교조계종 총무원장 진우 스님, 대한불교진흥원 이한구 이사장, 대한불교진흥원 불교방송 상임이사 현민 스님. 사진=동국홀딩스

동국제강그룹 창업주 장경호 회장. 사진=동국홀딩스

동국제강그룹이 8일 장경호 창업주의 50주기 추모식을 서울 마포구 대한불교진흥원에서 진행했다고 밝혔다.동국제강그룹은 이날 장세주 동국제강그룹 회장, 장세욱 부회장을 포함해 동국산업그룹, 한국철강그룹 등 범동국제강그룹 17개 기업과 1개 단체 경영진 78명이 참석한 가운데 '대원(大圓) 장경호 거사 50주기 추모 및 대한불교진흥원 창립 50주년 기념 법회'를 했다.장 창업주의 손자인 장세주 동국제강그룹 회장은 추모사를 통해 “일제강점기와 6.25 전쟁의 소용돌이 속에서 사업을 시작해 민족 자본을 세우셨고, 삶의 길을 보여주신 선각자”라며 “업을 통해 민족과 국가에 보은 하고자 하셨던, 돌아가시기 전 모든 사재를 사회와 불교에 환원하셨던 큰 뜻을 기리며 추모할 수 있음에 깊은 감사를 드린다”고 말했다.대한불교조계종 총무원장 진우 스님은 “장경호 거사님의 유지를 발전시켜 앞으로 좀 더 불교를 현대적으로 개선해 모든 사람들이 쉽게 이해하고 받아들여 마음의 평안을 얻을 수 있도록 함께 노력하자”고 제언했다.장 창업주는 1899년 부산에서 태어나, 1929년 ‘큰 활을 쏘는 우리 민족’을 상징하는 ‘대궁양행’으로 사업을 시작했다. 이후 남선물산, 조선선재 등을 거쳐 사세를 넓혔고, 6˙25 전쟁 직후 인 1954년 민간 최초로 쇳물을 일관 생산했던 철강회사인 ‘동국제강’을 설립했다.대궁(大弓), 남선(南鮮), 조선(朝鮮), 동국(東國) 등 그는 기업의 사명을 모두 민족과 국가를 상징하는 이름으로 지었다. 이후 설립한 동국산업, 한국철강 등까지 그의 창업정신은 지금까지 계승되고 있다.장 창업주는 일제강점기 한가운데에서도 민족의식을 잃지 않았던 사업가였다. 전쟁의 폐허 속에서 ‘철강보국’의 창업정신으로 민간 철강산업을 일으켰다.동국제강은 부산 용호동에 21만평 규모 갯벌에 부산제강소를 세워 일관 철강생산 단지를 만들었다. 그곳에서 국내 최초로 용광로·전기로 시대를 열었고 와이어로드, 후판 등을 국내 최초로 만들었다.동국제강은 1970년대 초 중화학공업 기업 중 매출 3위를 차지했다.장 창업주는 20대 때 불교에 귀의한 후 불서보급사, 대원정사, 불교회관·불교교양대학 등을 설립·운영하며 불교 발전의 초석도 다졌다.1975년 9월 9일 별세하기 전에는 30억원(현재 시세 약 5000억원) 규모의 사재를 모두 국가에 헌정했다.정부는 장 창업주의 뜻에 따라 1975년 8월 16일 대한불교진흥원을 설립했다.장세주 회장은 “대기업가이면서 쌀 한 톨, 배추 한 잎도 함부로 하지 않은 분으로 백마디 말보다 솔선수범하시며 직접 가르침을 주신 참스승”이라며, “대원 회장님의 검약 정신은 곁에서 보고 자란 제게도 각인됐고, 후손들에게도 전하고자 노력하고 있다”고 말했다.아울러 장 창업주의 정신은 동국제강그룹의 선진 노사관계로도 이어졌다. 항상 '사람'을 중시했던 그의 정신을 이어받아 동국제강그룹 노사는 1994년 국내 기업 최초로 항구적 무파업을 선언하고, 2025년까지 31년째 그 약속을 지키고 있다.동국제강 관계자는 "이번 행사는 '동국 헤리티지' 프로젝트의 일환"이라며 "올해를 동국 헤리티지의 원년으로 삼고, 2029년 동국 75주년-대궁 100주기 기념을 목표로 약 5년간 흩어져 있는 자료를 모아 확인할 계획"이라고 했다.동국제강그룹은 이날 공식 유튜브 채널에 50주기 추모 영상 '기업을 세우고, 마음을 남기다'를 공개했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com