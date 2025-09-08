대통령실사진기자단

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 56.0%를 기록하며 3주 연속 상승세를 이어갔다.8일 여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 9월 1일~5일까지 닷새간 전국 성인 2천519명을 대상으로 실시한 결과, 이 대통령의 국정 수행 긍정 평가 56.0%, 부정평가 39.2%로 집계 됐다. '잘 모름'은 4.8%였다.이 대통령의 국정 수행 긍정 평가는 직전 조사 대비 2.4%p 증가하면서, 4주 만에 50% 중반대로 올라섰다. 반면 부정평가는 3.1%p 하락했다.지지율 상승 원인으로 강릉 가뭄재난사태 선포임금 체불중대 범죄 규정지역 바가지개선 대책 지시 등 서민 경제와 직결된 민생 정책들이 국민들에게 긍정적으로 작용했다고 리얼미터는 설명했다.정당 지지도는 더불어민주당 44.6%, 국민의힘 36.2%, 개혁신당 4.5%, 조국혁신당 2.7%, 진보당 1.3%로 집계됐다.조사는 무선 100% RDD 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐으며, 응답률 또한 5.1%로 동일했다. 표본오차는 대통령 지지율은 95% 신뢰수준에 ±1.9%p, 정당지지율은 ±3.1%p였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com