5일 위원회 서울사무소에서 개최된 2025년 저작권 체험교실 운영교사 대면 연수 현장(제공-한국저작권위원회)

한국저작권위원회 전경

문화체육관광부(장관 최휘영)와 한국저작권위원회(위원장 강석원, 이하 위원회)는 지난 9월 5일(금) 위원회 서울사무소에서 개최된 '2025년 저작권 체험교실 운영교사 대면 연수'를 성황리에 마쳤다고 밝혔다.이번 연수는 저작권 체험교실 운영교사의 저작권 교육 전문성 강화와 소통 및 협업을 통한 체험교실 운영 체계 내실화를 위해 개최되었다. 연수에 참여한 교사들은 저작권 교육 현장의 저작권 이슈와 함께 경험을 공유하고, 효과적인 수업 운영 방법을 논의하는 자리가 마련됐다.저작권 체험교실은 교사가 학급 또는 동아리 단위로 6차시 이상의 학생 참여형 수업을 운영하며, 학생들이 저작권 개념과 저작권 보호의 필요성, 합법적 저작물 이용 방법 등을 익힐 수 있도록 하는 저작권 교육 사업이다.연수 프로그램은 ▲AI시대, 학교 현장의 저작권 이해와 활용, ▲체험교실 사례 공유 및 운영 방향 논의, ▲위원회 교육 사업 소개 및 현황 공유로 구성됐다.연수에 참여한 교사들은 “실질적인 운영 노하우를 얻을 수 있어 좋았다.”, “타 교사들과의 교류를 통해 새로운 아이디어를 얻을 수 있는 유익한 시간이었다.” 등 긍정적인 반응을 보였다.위원회 강석원 위원장은 “운영교사들의 전문성과 역량이 곧 저작권 인식 제고의 중요한 토대가 될 수 있기에 앞으로도 체계적인 연수와 교류 기회를 확대할 계획”이라고 밝혔다.또한 위원회는 학생들의 저작권 역량 강화를 위해, 교육형 레크리에이션과 저작권 퀴즈 등 다양한 체험형 활동으로 구성된 ‘저작권 골든벨’을 오는 10월 말 개최할 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com