합리적인 분양가 ‘더샵 신문그리니티 2차’ 8일(월) 특공 청약 접수

포스코이앤씨가 경남 김해시 신문1지구 도시개발구역 A17-1블록에 선보이는 ‘더샵 신문그리니티 2차’가 우수한 입지와 상품성을 갖췄음에도 합리적인 분양가에 공급된다.우선, 국토교통부 실거래가 자료를 보면 김해시에 위치한 ‘연지공원 푸르지오(‘22년 3월 입주)’ 전용면적 84㎡는 올해 7월 7억원에 거래됐으며, ‘김해 구산 롯데캐슬 시그니처(‘27년 9월 입주 예정)’ 동일면적의 분양권은 올해 6월 6억1,960만원에 거래됐다. 반면, 더샵 신문그리니티 2차의 경우 장유·율하지구 생활권을 누릴 수 있는 새 아파트임에도 동일면적 분양가가 4억원~5억원대 초반에 책정돼 가격 경쟁력이 높다.아울러 더샵 신문그리니티 2차의 ‘더샵’ 브랜드 프리미엄과 그에 걸맞은 상품성을 감안했을 때 시세 상승여력은 더욱 높을 것으로 보인다. 여기에 중도금 60% 전액 무이자와 계약금 1차 500만원 정액제를 모두 제공하는 만큼 체감 분양가는 더욱 낮다.고급스러운 상품 구성은 덤이다. 전 세대가 남향 위주로 배치됐으며, 단지 바로 남측이 고층 건물이 들어설 수 없는 단독주택용지로 계획되어 있어 막힘없는 영구 조망과 탁 트인 개방감을 확보했다. 특히, 전 세대 유리난간이 시공돼 개방감을 극대화한 점이 수요자들에게 높은 호응을 얻고 있다.전용면적 84㎡ 전 타입에 알파룸, 안방 드레스룸, 현관 창고를 마련해 공간 활용도가 높고 드레스룸을 확장하여 수납 효율을 확보했으며, 주방 창도 확대해 통풍 및 환기효과를 높였다. 또한, 욕실에 들어가기 전 파우더 공간에 스타일링 바스 옵션을 선택할 경우 건식 세면대가 설치되어 호텔처럼 사용할 수 있다. 전용면적 84㎡C타입의 경우 복도 끝에 팬트리가 있어 수납공간으로 사용할 수 있으며, 코너에 있는 자녀 침실은 이면개방 설계가 적용돼 통풍·환기에 유리하다. 또 자녀 침실 사이에 알파룸이 마련돼 룸인룸 옵션을 적용하여 침실 사이를 연결하는 공간으로 활용할 수 있다.전용면적 93㎡의 경우 개방형 발코니 설계를 도입해 실내 개방감을 높이고 외부 조망을 한층 더 여유롭게 누릴 수 있도록 했다. 특히 공간이 여유로운 만큼 미니 정원이나 홈카페 등 다양한 공간으로 활용할 수 있다.한편, 경남 김해시 신문동 일원 신문1지구 도시개발구역 A17-1블록에 선보이는 이 단지는 지하 2층~지상 29층, 6개 동, 전용면적 84~93㎡ 총 695세대로 구성된다. 9월 8일(월) 특별공급을 시작으로 9일(화) 1순위, 10일(수) 2순위 청약 접수를 받는다. 당첨자 발표일은 9월 17일(수)이며, 정당 계약은 9월 28일(일)~30일(화) 3일간 진행된다. 견본주택은 경남 김해시 대청동 일원에 위치해 있으며, 입주는 2028년 7월 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com