초등학생들을 유괴하려 한 혐의로 긴급체포된 20대 남성 3명 중 A씨가 5일 오전 서울 마포구 서울서부지방법원에서 열린 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.(뉴스1)

초등학생 유괴 미수범들이 구속영장 기각되자 학부모들 불안이 커지는 가운데, 경찰이 종합대책을 내놨다.박현수 서울경찰청장 직무대리는 8일 기자간담회에서 "오늘부터 10월 12일까지 5주간 서울시내 609개 초등학교에 대해 범죄 예방 종합대책을 시행한다"고 밝혔다.등하굣길 안전진단, 경력 집중배치, 아동범죄 신고 대응 강화 등이 골자다.우선 경찰·구청·교육청이 합동으로 '등하굣길 특별안전 대진단'을 실시해 통학로에 있는 범죄, 교통사고, 기타 재난 안전사고 등 위해요소를 원점 발굴한다. 여기에 등하굣길에 경찰서, 기동순찰대 소속 경찰관을 집중 배치한다. 녹색어머니회, 자율방범대 등 민간과도 협업할 방침이다.아동 관련 신고는 '코드1' 이상으로 접수할 방침이다.경찰 112신고 대응은 코드0∼코드4까지 크게 5개로 분류되는데, 코드0과 코드1은 모두 '최단 시간 내 출동'을 목표로 하는 긴급 상황이다.박 직무대리는 "아동 관련 신고에 대해선 기존엔 코드2 이상도 있었는데 코드1 이상으로 접수해 초기부터 강력히 대응하겠다"고 말했다.구속영장이 기각된 서대문 유괴 미수범 2명에 대해서는 현재 휴대전화 등을 포렌식하고 있다면서 "관련 혐의가 추가로 발견될 경우 필요에 따라 당연히 구속영장을 재신청할 것이고 수사도 철저히 진행할 예정"이라고 말했다.피의자들은 단순히 장난이라고 주장하고 있다. 법원도 혐의사실과 고의성 등에 다툼의 여지가 있다면서 구속영장을 기각했다.박 직무대리는 "경찰 입장에서는 유괴 시도가 3번이나 있었기 때문에 범죄 혐의가 중하다고 보고 있다"고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com