’검단신도시 넥스티엘 복합문화상업시설’ 통합 조감도

인천 검단신도시가 새로운 광역 생활권의 중심으로 빠르게 성장하고 있다. 특히 검단, 계양, 김포를 아우르는 30분 생활권의 중심에서 '관문 상권'으로 자리 잡고 있는 '검단신도시 넥스티엘 복합문화상업시설'이 업계의 주목을 받고 있다.‘검단신도시 넥스티엘 복합문화상업시설’은 단순한 지역 상권을 넘어 광범위한 배후 수요를 흡수할 수 있는 탁월한 입지를 자랑한다. 인천 1호선 검단연장선 아라역 역세권에 위치하는 이곳은 검단신도시뿐만 아니라 계양구와 김포시 주민들의 접근성이 매우 우수하다.또 주요 지역을 30분 이내로 연결하는 이른바 '30분 생활권'의 중심에 있어 출퇴근 및 여가 활동 동선에 자연스럽게 이곳이 포함될 것으로 예상된다. 이는 곧 쇼핑, 문화, 여가를 즐기기 위해 타 지역에서 유입되는 광역 수요를 직접적으로 흡수할 수 있는 강력한 경쟁력으로 작용한다. ‘검단신도시 넥스티엘 복합문화상업시설’이 단순한 동네 상업시설을 넘어 지역을 대표하는 '관문 상권'으로 성장할 수 있는 기반이 마련된 셈이다.이러한 관문 상권으로서의 가치는 교통 호재를 통해 더욱 극대화될 예정이다. 최근 예비타당성조사를 통과한 GTX-D의 한 축인 '서부권 광역급행철도' 사업은 김포, 검단, 계양을 거쳐 부천종합운동장으로 이어진다. 특히 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선과의 공용 선로를 통해 검단에서 향후 서울역까지 20분대 직결 운행을 가능하게 할 전망이다.이러한 광역 교통망 확충은 ‘검단신도시 넥스티엘 복합문화상업시설’의 접근성을 획기적으로 개선하여 잠재적인 유동 인구 유입을 폭발적으로 증가시킬 것으로 기대된다. 이렇듯 이곳은 주변 지역의 30분 생활권 주민들은 물론 서울 등 수도권 전역에서 찾아오는 방문객까지 아우르는 메가 상권으로 성장할 잠재력을 충분히 갖추고 있다.이에 더해 '검단신도시 넥스티엘 복합문화상업시설'은 대형서점, 어린이 체험 공간, 스포츠 시설, 문화 및 컨벤션 센터, 멀티플렉스 영화관 등 총 7가지 테마의 복합문화공간으로 조성되어, 단순한 쇼핑을 넘어서는 '체험형 소비' 공간을 선보일 예정이다.이러한 구성은 방문객들의 체류 시간을 연장하고 재방문을 적극적으로 유도할 수 있는 핵심 전략이다. 30분 생활권과 광역 교통망을 통해 유입되는 풍부한 유동 인구가 다양한 활동을 즐기며 오래 머무를 수 있어, 해당 상업시설의 매출 증대와 활성화에 긍정적 효과를 미칠 것으로 전망된다.한편 ‘검단신도시 넥스티엘 복합문화상업시설’이 위치한 검단신도시 내에는 대규모 법조 인프라 형성도 가시화되고 있다. 오는 2026년 인천지방검찰청 북부지청과 2027년 인천지방법원 북부지원이 개원을 예정돼 있어 법조타운 형성에 따른 전문 인력 유입이 기대된다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com