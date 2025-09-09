연합뉴스

국민 10명 중 6명은 미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장 한국인 구금 사태 때문에 미 정부에 실망했다는 여론조사 결과가 9일 나왔다.리얼미터가 지난 8일 전국 만 18세 이상 508명을 대상으로 '미국의 이민자 단속 관련 조치'를 물은 결과 59.2%가 '지나친 조치로 미국 정부에 실망했다'고 답했다.전체의 30.7%는 '불가피한 조치로 미국 정부를 이해한다'고 답했으며, '잘 모르겠다'고 한 응답자는 10.2%였다.이념 성향별로는 진보층과 중도층에서 '실망했다'는 응답이 각각 73.7%, 65.4%를 기록한 반면 보수층은 53.9%가 '이해한다'고 답해 차이를 보였다.연령별로는 40대 이상은 과반이 '실망했다'고 했으며, 20·30대에서 이같이 답한 사람은 45% 안팎이었다.앞서 미국 이민세관단속국은 지난 4일 조지아주에 있는 현대자동차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 "체류 목적에 부합하지 않는 활동을 했다"며 한국인 300여명을 체포했다.이번 조사는 무선 자동응답 방식으로 실시됐으며, 신뢰수준은 95%에 표본오차는 ±4.3%포인트다.강홍민 기자 khm@hankyung.com